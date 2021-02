How to chat with yourself on WhatsApp: व्हाट्सएप में आपने अब तक दूसरों की DP लगी हुई चैट देखी होगी लेकिन अब आप चैटिंग में खुद की भी डीपी देख सकेंगे और उस चैटिंग में जरूरी जानकारी सेव कर सकेंगे। दरअसल, आप व्हाट्सएप में खुद से चैटिंग कर सकते हैं और उसमें जरूरी मैसेज, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं।

अभी तक हम जरूरी मैसेज, फोटो, डॉक्यूमेंट या कोई संदेश सेव करने के लिए उसे अपने भाई या किसी परिजन की चैट पर भेज दिया करते थे। लेकिन इस नए फीचर के बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप दूसरों को परेशान किए बगैर खुद को जरूरी मैसेज और संदेश भेज सकते हैं, जिसे आप आगे चलकर खुद इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे करें व्हाट्सएप पर खुद से चैट

खुद से चैटिंग करने के लिए आप दो प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया के तहत आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा। इसके बाद एड्रेस बार में wa.me// टाइप कर दें फिर अपना कंट्री कोड (भारत का कंट्री कोड 91 है) डालकर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद आपके ब्राउजर में wa.me//91XXXXXXXXXX (एक्स के स्थान पर आपका मोबाइल नंबर होगा) कुछ इस तरह का लिखा नजर आएगा। अब सर्च करें या एंटर मार दें। इसके बाद ब्राउजर में डाउनलोड या व्हाट्सएप वेब लिखा मिलेगा। व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर खुद की चैटिंग खुली मिलेगी। इसके बाद Hi लिखकर मैसेज कर दें। अब आप अपने फोन में मौजूद व्हाट्सएप को खोलें, उसमें आपको खुद की चैटिंग दिखाई देगी।

खुद से चैट करने का दूसरा तरीका

WhatsApp में खुद को मैसेज भेजने का दूसरा तरीका है कि आप आप किसी कॉन्टेक्ट के साथ एक ग्रुप बनाएं। इसके बाद ग्रुप बनने के बाद उस कॉन्टेक्ट को हटा दीजिये। इससे उस ग्रुप में केवल आप बचेंगे। अब आप इस ग्रुप का इस्तेमाल खुद के मैसेज सेव करने के लिए या जरूरी बातें याद रखने के लिए कर सकते हैं। यह तरीका बोरिंग लग सकता है, इसके लिए आप ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।

सबसे ऊपर दिखेगी खुद की चैट

अगर आपकी चैट बार-बार नीचे जा रही है तो इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी खुद की चैट को पिन कर सकते हैं। इससे आपकी चैटिंग सबसे ऊपर दिखाई देगी। WhatsApp Pin का इस्तेमाल करने के लिए पहले अपनी चैटिंग पर कुछ देर तक क्लिक करके रखें अब स्क्रीन पर सबसे ऊपर पिन का विकल्प नजर आएगा, उस पर क्लिक कर दें।