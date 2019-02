एंड्रायड वाट्सअप यूजर्स इन दिनों एक नए बग से परेशान है। यूजर्स ने शिकायत की है कि मैसेज भेजने के बाद भी लास्ट रिप्लाई कंपोज विंडो में रह रह जाता है। इससे यूजर्स को कभी-कभी यह गलतफहमी हो जा रही है कि उन्होंने अपना अंतिम मैसेज भेजा है या नहीं? WABetaInfo और कई यूजर्स ने टि्वटर पर इसकी शिकायत की है। यूजर्स ने अपनी शिकायत में कहा कि वाट्सएप बग यूजर्स को उनके कंपोज मैसेज में उनका लास्ट मैसेज दिखाता रहता है, जबकि लास्ट मैसेज भेजा जा चुका है। जिसके पास मैसेज भेजा जाता है, उनके पास भी यह पहुंच जाता है।

उदाहरण के लिए, किसी ने “स्वाइप टू रिप्लाई” फीचर का उपयोग करके या लंबे समय तक संदेश को दबाकर मैसेज का जवाब दिया और व्हाट्सएप से बाहर निकल गए। इसके बाद जब यूजर फिर से चैट खोलते हैं तो उनका लास्ट मैसेज कंपोज बॉक्स में दिखता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह बग व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.19.27 पर यूजर्स को प्रभावित करता है। हालांकि लगातार तीन अपडेट में इसे ठीक किया गया। जिन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने व्हाट्सऐप को अपडेट करें। इससे यह समस्या दूर हो जाएगी। यूजर्स इस समस्या का सामना पर्सनल और ग्रुप चैट दोनों पर कर रहे हैं।

New bug in WhatsApp beta for Android 2.19.27:

– Reply a message in a chat.

– Exit from the chat and open it again.

The reply context still has the last message you wanted to reply to.

Do you confirm? Reported in my Discord. pic.twitter.com/r9dDONwtBw

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 30, 2019