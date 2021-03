भारत में बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर कोई प्लैटफॉर्म ठीक से काम न करे तो लोग शिकायत भी करते हैं। शुक्रवार रात करीब 11 बजे व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम दोनों ही डाउन हो गए। दिक्कत आने पर लोग सोशल मीडिया पर ही इस बारे में शिकायत करने लगे। थोड़ी ही देर में #whatsappdown ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों से भी व्हाट्सऐप, फेसबुक और इस्टा की सर्विस डाउन होने की खबर मिली है। ट्विटर पर ट्रेड होने के बाद लोग मजे भी लेने लगे। एक शख्स ने यात्रियों से ठसाठस ट्रेन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, व्हाट्सऐप डाउन है या नहीं, चेक करने आने वाले सभी यूजर्स का स्वागत है।

Welcome all users who came to check if whatsapp is down #whatsappdown pic.twitter.com/Mvh15P6WJm

— Lavi10 (@Lavi106) March 19, 2021