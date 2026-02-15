भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के साथ मिलकर जुलाई 2025 में रेलवन ऐप (RailOne) लॉन्च किया था। यह तेजी से लाखों यात्रियों के लिए पसंदीदा मोबाइल ऐप बन गया है। इसे भारत के आधिकारिक “रेलवे सुपर ऐप” के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह कई पुराने ऐप्स (जैसे IRCTC Rail Connect, UTS on Mobile, Rail Madad, NTES (नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम), और ई-केटरिंग प्लेटफॉर्म) की अलग-अलग सर्विसेज को एक सिंगल, आसान प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाता है।

यह ऐप बुकिंग, ट्रैकिंग, खाने के ऑर्डर, शिकायतों और रिफंड के लिए अलग-अलग एप्लिकेशन के बीच स्विच करने की परेशानी को खत्म करता है। Android और iOS दोनों पर फ्री में उपलब्ध, रेलवन mPIN, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, या रेलकनेक्ट और यूटीएस से मौजूदा क्रेडेंशियल के जरिए सिंगल साइन-ऑन (SSO) को सपोर्ट करता है। यह बेहतर सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए कई भाषाओं वाला सपोर्ट, छोटा इंस्टॉलेशन साइज और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ट्रांजैक्शन भी देता है।

रेलवन ऐप के खास फीचर्स

टिकट बुकिंग

रिजर्व्ड टिकट (तत्काल और दूसरे कोटा सहित), अनरिजर्व्ड टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। यह ऐप “प्लान माई जर्नी” सेक्शन के जरिए रूट, समय, क्लास या ट्रेन के नाम से सर्च करने और तुरंत अवेलेबिलिटी चेक करने की सुविधा देता है। ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से अनरिजर्व्ड टिकट बुक करने पर 3% डिस्काउंट (या कुछ जोन में कैशबैक) मिलता है, जिससे कैशलेस पेमेंट और डिजिटल अपनाने को बढ़ावा मिलता है।

लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और रियल-टाइम अपडेट

अपनी ट्रेन की मौजूदा लोकेशन, स्टेशनों पर आने/जाने का अनुमानित समय, प्लेटफॉर्म नंबर, देरी और रनिंग स्टेटस के बारे में सटीक, रियल-टाइम जानकारी मिल सकती है।

पीएनआर स्टेटस और बुकिंग मैनेजमेंट

“माई बुकिंग्स” सेक्शन में लाइव PNR कन्फर्मेशन, बर्थ/सीट एलोकेशन, जर्नी अपडेट, कोच की पोजीशन और पूरी बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। यूजर्स कैंसलेशन मॉनिटर कर सकते हैं, रिफंड के लिए फाइल कर सकते हैं और अलग-अलग पोर्टल पर जाए बिना रिफंड स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

ऑनबोर्ड खाना ऑर्डर करना (ई-केटरिंग)

सफर के दौरान IRCTC-अप्रूव्ड वेंडर से सीधे अपनी सीट पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मेन्यू ब्राउज करें, ऑर्डर दें, और डिलीवरी स्टेटस ट्रैक करें, सब कुछ इस ऐप से हो सकता है।

रेल मदद के जरिए शिकायत का समाधान

शिकायत, सुझाव, या इमरजेंसी रिक्वेस्ट तुरंत फाइल करें। अपनी शिकायत का स्टेटस रियल टाइम में ट्रैक करें, जिससे सफाई, कैटरिंग, या सिक्योरिटी जैसे मामलों का तेजी से सॉल्यूशन पक्का हो सके।

यात्रियों के लिए फायदेमंद

यात्री अलग-अलग फिल्टर (टाइम, क्लास, रूट) का इस्तेमाल करके ट्रेन खोज सकते हैं।

स्टेशन की डिटेल्स, ट्रेन टाइमटेबल, और पूछताछ टूल एक्सेस कर कर सकते हैं।

ऑफलाइन टिकट देख सकते हैं और ट्रैक कर कर सकते हैं।

