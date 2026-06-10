एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने अप्रैल में एक ऐसा AI मॉडल पेश किया था, जिसकी क्षमताओं ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी थी। कंपनी का कहना था कि यह तकनीक हैकर्स को कंप्यूटर नेटवर्क की कमजोरियां खोजने में मदद कर सकती है, इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया था।

अब करीब दो महीने बाद कंपनी ने दावा किया है कि उसने इस तकनीक का एक सुरक्षित और सीमित संस्करण तैयार कर लिया है, जिसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्या है क्लाउड फैबल 5?

मंगलवार को कंपनी ने क्लाउड फैबल 5 की घोषणा की, जो एक नया AI मॉडल है जिसे मिथोस की कुछ क्षमताओं का इस्तेमाल करके बनाया गया है, लेकिन इसमें सख्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

एंथ्रोपिक के अनुसार, Fable में एक्स्ट्रा गार्डरेल्स हैं जो इसे साइबर सिक्योरिटी, बायोलॉजी और दूसरे ऐसे सेंसिटिव एरिया से जुड़े जवाब देने से रोकते हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।

कंपनी का मानना ​​है कि इन पाबंदियों से हैकर्स के लिए कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करने के लिए मॉडल का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

हालांकि, यही पाबंदियां साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और बिजनेस के लिए अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI का इस्तेमाल करना भी मुश्किल बना सकती हैं।

फर्म के अनुसार, जब यूजर्स “बहुत रिस्की” माने जाने वाले एरिया में सवाल पूछते हैं, तो उनमें से ज्यादातर रिक्वेस्ट को Claude Opus 4.8 हैंडल करेगा, यह एक मॉडल है जिसे पिछले महीने रिलीज़ किया गया था और जिसे खास तौर पर Mythos से जुड़ी सिक्योरिटी चिंताओं से बचने के लिए डिजाइन किया गया था।

एंथ्रोपिक के प्रोडक्ट मैनेजमेंट हेड, डायने पेन ने कहा, “यही वजह है कि हम Fable रिलीज कर पाए हैं।”

AI इवैल्यूएशन कंपनी Vals AI द्वारा किए गए बेंचमार्क टेस्टिंग के अनुसार, Fable किसी भी पब्लिकली अवेलेबल AI मॉडल की तुलना में ओवरऑल बेहतर परफॉर्म करता है। टेस्ट में पाया गया कि Fable की ओवरऑल परफॉर्मेंस Claude Opus 4.8 से 5% ज़्यादा है। मिथोस को लॉक एंड की में क्यों रखा गया था

मिथोस को सबके लिए अवेलेबल कराने के बजाय, एंथ्रोपिक ने शुरू में लगभग 40 ऑर्गनाइजेशन को एक्सेस दिया जो जरूरी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार थे।

मकसद यह था कि साइबर क्रिमिनल के अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढने से पहले इन ऑर्गनाइज़ेशन को सिक्योरिटी लूपहोल पहचानने और उन्हें ठीक करने में मदद की जाए। इस महीने, एंथ्रोपिक ने कहा कि वह एक्सेस बढ़ाने का प्लान बना रहा है, जिससे 150 और ऑर्गनाइज़ेशन को मिथोस इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।

अभी भी, मिथोस सिर्फ कुछ ही ग्रुप के लिए अवेलेबल है और इसमें वैसी गार्डरेल नहीं हैं जो फैबल में जोड़ी गई हैं।

क्या है फैबल 5 की कीमत?

नया मॉडल एंथ्रोपिक के पिछले पब्लिक रिलीज से काफी ज्यादा महंगा है।

फैबल 5 की कीमत हर मिलियन इनपुट टोकन के लिए 10 डॉलर और हर मिलियन आउटपुट टोकन के लिए 50 डॉलर है। यह ओपस 4.8 की कीमत से लगभग दोगुना है।

टोकन वे यूनिट हैं जिनका इस्तेमाल AI कंपनियां इस्तेमाल को मापने के लिए करती हैं। एक प्रोग्रामर जो एक इंटेंसिव कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वह कुछ घंटों या उससे भी कम समय में आसानी से एक मिलियन टोकन इस्तेमाल कर सकता है।

एंथ्रोपिक ने हाल ही में एलन मस्क के xAI से एक डेटा सेंटर लीज पर लेने के लिए एक डील साइन की है, जो स्पेसएक्स का हिस्सा है। खबर है कि इस अरेंजमेंट से कंपनी को हर महीने 1.25 बिलियन डॉलर का खर्च आता है।

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Explained: एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने नए मॉडल क्लॉड माइथोज (Claude Mythos AI) को सार्वजनिक रूप से जारी करने पर रोक लगा दी है। कंपनी फिलहाल यह मॉडल केवल चुनिंदा कंपनियों और सिक्योरिटी संगठन को देगी। कंपनी ने भले ही इस मॉडल को सार्वजनिक उपयोग से बाहर कर लिया है मगर इसकी संभावित क्षमताओं को देखते हुए सुरक्षा से जुड़े, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, सवाल उठने लगे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…