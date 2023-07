10499 रुपये में लॉन्च हुआ HD Smart TV, 55 इंच स्क्रीन वाले सस्ते स्मार्ट टीवी की भी एंट्री

Westinghouse W2 series, Quantum Series: वेस्टिंगहाउस के नए स्मार्ट टीवी की कीमत 10,499 रुपये से शुरू होती है।

वेस्टिंगहाउस ने 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच स्क्रीन साइज़ में नए टीवी लॉन्च किए हैं।

अमेरिकी ब्रैंड Westinghouse ने भारत में अपने नए टेलिविजन लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने W2 Series और Quantum Series के तहत कुल चार नए Smart TV उपलब्ध कराए हैं। बता दें कि मार्च 2023 में वेस्टिंगहाउस ने देश में Pi और Quantum Series के टीवी पेश किए थे। जानें वेस्टिंगहाउस के इन टीवी के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत से जुड़ी हर जानकारी… Westinghouse W2 series TV कीमत और उपलब्धता वेस्टिंगहाउस W2 Series में कंपनी ने 32 इंच (एचडी), 40 इंच (फुलएचडी) और 43 इंच (फुलएचडी) स्क्रीन साइज़ में नए टीवी लॉन्च किए हैं। इन मॉडल्स को 10,499 रुपये, 16,999 रुपये और 17,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। Westinghouse Quantum series TV कीमत वेस्टिंगहाउस क्वांटम सीरीज टीवी के 50 इंच स्क्रीन टीवी को 27,999 रुपये और 55 इंच स्क्रीन टीवी को 32,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। Also Read नोकिया, रेडमी, सैमसंग, लावा और रियलमी के इन सस्ते फोन पर भारी डिस्काउंट वेस्टिंगहहाउस के ये सभी नए स्मार्ट टीवी ऐमजॉन इंडिया पर 15 जुलाई से शुरू होने वाली Prime Day सेल में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा 14 जुलाई को ऐमजॉन पर अर्ली ेक्सेस सेल का भी आयोजन किया जाएगा। Westinghouse W2 series TV फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स इस सीरीज को रियलटेक प्रोसेसर और 1GB रैम के साथ पेश किया गया है। वेस्टिंगहाउस के ये नए स्मार्ट टीवी 8 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज और ऐंड्रॉयड TV 11 के साथ आते हैं। W2 series के इन टीवी में वॉइस-सपोर्ट वाला रिमोट साथ मिलता है। रिमोट में Prime Video, Zee 5, Sony LIV और VOOT के लिए अलग बटन दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इन टीवी में 3 HDMI पोर्ट और 2 यूएसबी पोर्ट मौजूद हैं। कंपनी ने अपने नए टीवी में सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी के साथ 36W के दो स्पीकर्स दिए गए हैं जिनसे शानदार साउंड एक्सपीरियंस मिलने का दावा किया गया है। Also Read 15.6 इंच बड़ी स्क्रीन वाला नया 2-इन-1 कनवर्टिबल HP लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें दाम व फीचर्स Westinghouse Quantum series TV फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स वेस्टिंगहाउस ब्रैंड के इन Google TV को 50 इंच और 55 इंच स्क्रीन साइज़ में लॉन्च किया गया है। ये टीवी 4K रेजॉलूशन और HDR10+ सपोर्ट करते हैं। इन दोनों टीवी मॉडल को मीडियाटेक MT9062 प्रोसेसर, 2 जीबी रैम व 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। ये स्मार्ट टीवी Google TV पर चलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इन टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ 3, HDMI पोर्ट और दो यूएसबी पोर्ट दए गए हैं। इन स्मार्ट टीवी को वॉइस सपोर्टेड रिमोट के साथ पेश किया गया है। इनमें डॉल्बी ऑडियो DTS TruSurround टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ 48W स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं।

