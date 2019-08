एटीएम पर फर्जीवाड़े का कभी भी कोई शिकार बन सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हाल ही में एटीएम टैम्परिंग (छेड़छाड़) का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ताजा केस राजधानी नई दिल्ली के सफदरजंग एंक्लेव का है, जिसमें केनरा बैंक के एटीएम के साथ कथित तौर पर छेड़खानी की गई। आरोप है कि वहां मशीन के अंदर कैमरा और मेमोरी कार्ड लगा था, जो यूजर्स के डेबिट कार्ड्स की क्लोनिंग (डेटा चुराकर रख लेना) कर लेता है।

सोमवार (26 अगस्त, 2019) को ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम के बॉस विजय शेखर ने मामले से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए लोगों को आगाह किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, “जब भी एटीएम इस्तेमाल करें, आप इन चीजों को जरूर चेक कर लें। यह भी देखें कि कितने पतले और उच्च क्षमता वाले कैमरा/मेमोरी कार्ड/प्रोसेसर्स ने समस्याएं पैदा कर दी हैं।”

पेटीएम संस्थापक ने जो वीडियो शेयर किया था, उसे रोजी नाम की टि्वटर यूजर ने पोस्ट किया था। क्लिप में एटीएम के बाहर एक व्यक्ति था, जो शिकायत कर रहा था कि एटीएम की प्लेट में कैमरा लगा है। पहले तो वह एटीएम परिसर के भीतर गया और कैमरा लगे होने की बात कहते हुए उसे निकालने की बात करने लगा। बाद में उसने अचानक से कैमरे वाली प्लेट खींच कर निकाली और विस्तार से बताया कि आखिर वह कहां लगी होती है और इस प्रकार के फर्जीवाड़े से कैसे बचा जा सकता है।

