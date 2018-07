अमेरिका के नेवार्क की एक कंपनी वोल्टरमैन इंक स्मार्ट बटुआ लाई है। कंपनी का दावा है कि इस स्मार्ट वॉलेट को चुराना किसी पॉकेट मार के बस की बात नहीं। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस स्मार्ट वॉलेट को अवॉर्ड विनिंग डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने तैयार किया है। बटुए में पॉवरबैंक, डिस्टेंस अलार्म सिस्टम, वर्ल्डवाइड जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, थीफ डिटेक्शन कैमरा और ग्लोबल वाईफाई हॉटस्पॉट मिलता है। बटुए की पावरबैंक 2000 से 5000 mAh में उपलब्ध हैं और एक बार में मोबाइल फोन को पूरा चार्ज कर देती है। पावरबैंक दो तरीके से काम करती है- 1. आप बटुए में केबल लगाकर फोन चार्ज कर सकते हैं, 2. वायरलैस तरीके से भी यह बटुआ आपका फोन चार्ज कर देता है। कंपनी का दावा है कि यह बटुआ काफी हद तक हल्का और पतला है। ब्लूटूथ सिग्नल के जरिये यह बटुआ आपको बता देता है कि उसे आपने कहां छोड़ा है। यह न केवल आपको फोन पर नोटिफाई करता है, बल्कि कहीं छूट जाने पर फोन पर अलार्म भी बजा देता है।

इसमें ग्लोबल वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिये आपके पास सस्ती दरों में इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान इंटनेट का ऑप्शन रहता है। कंपनी दावा करती है रैग्युलर रोमिंग कीमतों के मुकाबले वोल्टरमैन के साथ इंटरनेट की कीमत तीन गुना कम होती है। बटुए में ग्लोबल जीपीएस सिस्टम दिया गया है, यानी बटुआ दुनिया में कहीं भी रहे आप उसे रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। बॉलेट में एक बहुत छोटा से कैमरा लगाया गया है। किसी के हाथ लगने की स्थिति में बटुए में लगा कैमरा उस शख्स की तस्वीर खींच लेता है और आपके फोन पर वह तस्वीर भेज देता है।

Thieves won't have an easy time getting away with stealing these smart wallets pic.twitter.com/QRtCfkA4uE

