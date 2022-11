Vi Prepaid Plans: Vi का बड़ा तोहफा, फ्री मिल रहा 75GB डेटा और 1 साल के लिए Disney+ Hotstar

Vi 75 GB Free Data, Vodafone Idea Free Data Offer : वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड प्लान में लिमिटेड-पीरियड के लिए 75जीबी डेटा और Disney+ Hotstar फ्री देने का ऐलान किया है।

वोडाफोन आइडिया प्लान: Vi ग्राहकों को 1 साल तक Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। (फोटो- freepik)

