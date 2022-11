Vodafone Idea (Vi) ने लॉन्च किए 4 नए प्लान,कॉल-डेटा-SMS समेत बंपर फायदे

FIFA World Cup 2022: फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए कतर जा रहे फैंस के लिए Vi ने नए International Roaming Plans लॉन्च किए हैं।

Vodafone Idea के नए इंटरनेशनल रोमिंग प्लान की शुरुआत 2999 रुपये से होती है। (फोटो- Freepik)

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram