Vi Rs 839 Recharge Plan: Vi ने अपडेट कर दिया सस्ता रिचार्ज प्लान, अब 3 महीने के लिए फ्री Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन

Vodafone Idea (Vi) Recharge Plans 2023: वोडाफोन आइडिया के 839 वाले रिचार्ज में अब 3 महीने तक Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा।

वोडाफोन आइडिया (Vi) 839 रुपये के रिचार्ज प्लान

Vi Recharge Plan Disney+ Hotstar Mobile Subscription: Vodafone Idea (Vi) ने अपने ग्राहकों को नया तोहफा दे दिया है। Vi ने अपने 839 रुपये वाले Hero Unlimited रिचार्ज प्लान का ऐलान कर दिया है। 839 रुपये वाला प्लान पहले से Vi ग्राहकों के लिए उपलब्ध था। लेकिन अब कंपनी इस रिचार्ज में 3 महीने के लिए Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। हालांकि, नया प्लान कंपनी के Vi ऐप में मिलने वाले एक्सक्लूसिव बेनिफिट में शामिल है। यानी ऑफिशियल Vi App से रिचार्ज करने वाले ग्राहकों को ही नए फायदे मिलेंगे। जानें वोडाफोन आइडिया के अपडेटेड 839 रुपये वाले प्लान के बारे में सबकुछ… Free Disney+ Hotstar Vodafone Idea को अपने मौजूदा ग्राहकों को बचाए रखने और नए ग्राहकों को लुभाने के लिए मल्टीपल बेनिफिट ऑफर कर रही है। अब टेलिकॉम कंपनी ने उन यूजर्स के लिए इस आकर्षक ऑफर को पेश किया है ताकि जो यूजर्स Vi के ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज करते हैं, उन्हें फायदे मिल सकें। अब ऐप से 839 रुपये वाला प्लान रिचार्ज करने पर 3 महीने के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार की फ्री मेंबरशिप मिलेगी। बता दें कि 839 रुपये वाला प्लान Vi के सबसे पॉप्युलर प्लान में शामिल है। 839 रुपये वाला रिचार्ज प्लान यूं तो पहले से उपलब्ध है लेकिन अब इसे वोडाफोन की वेबसाइट पर Hero Unlimited सेक्शन के तहत लिस्ट कर दिया गया है। बात करें इस प्लान में मिलने वाले दूसरी सुविधाओं की तो ग्राहक अनलिमिटेड लोकल व एसटीडी वॉइस कॉल का फायदा ले सकते हैं। इस रिचार्ज पैमक में 2 जीबी डेली डेटा और 100 SMS हर दिन मिलते हैं। यह रिचार्ज पैक 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा इस प्लान में Binge All Night (फ्री स्ट्रीमिंग और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ब्राउजिंग) बेनिफिट भी है। इस प्लान में 2 जीबी मंथली बैकअप डेटा भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा Weekend Data Rollover (वीकेंड डेटा रोलओवर) की भी सुविधा है। यूजर्स को इस पैक में Vi movies & TV ऐप का भी फ्री एक्सेस मिलता है। Also Read सैमसंग का बड़ा प्लान! नए प्रोसेसर के साथ दोबारा लॉन्च होगा Samsung Galaxy S21 FE, जानें डिटेल 399 रुपये और 499 रुपये वाले हीरो अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान बता दें कि वोडाफोन आइडिये के 399 रुपये और 499 रुपये वाले हीरो अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान में भी 3 महीने के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इन दोनों प्लान में यूजर्स को 5 जीबी अतिरिक्त डेटा भी ऑफर किया जाता है। 399 रुपये वाले प्लान में 2 जीबी डेली डेटा जबकि 499 रुपये वाले प्लान में 3 जीबी डेली डेटा ऑफर किया जाता है। इन दोनों प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। और इनमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर की जाती है। Also Read 6000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Tecno Pova 5 स्मार्टफोन, इसमें है 50MP कैमरा अगर आप ज्यादा वैलिडिटी वाले प्लान चाहते हैं तो आप 601 रुपये, 901 रुपये और 1066 रुपये वाले Vi रिचार्ज प्लान ले सकते हैं। इन सभी प्लान में डिज्नी+ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मुफ्त ऑफर किया जाता है। 601 रुपये वाले हीरो अनलिमिटेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिन, 901 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 70 दिन जबकि 1066 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। इन सभी प्लान में बाकी सारी सुविधाएं 839 रुपये वाले प्लान जैसी ही हैं।

