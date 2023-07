Vi Data Pack: मात्र 24 रुपये में Vodafone Idea का नया डेटा पैक, अनलिमिटेड डेटा, जानें सारी डिटेल

Vi Launches new data Pack: वोडाफोन आइडिया ने 24 रुपये की शुरुआती कीमत वाले नए रिचार्ज प्लान पेश किए हैं।

Vi ने लॉन्च किए कम दाम वाले नए डेटा पैक

Vi Super Hour, Super Day Data Packs: वोडाफोन आइडिया (Vi) ने भारत में अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए दो नए डेटा पैक लॉन्च कर दिए हैं। इन डेटा पैक को Super Hour और Super Day नाम से पेश किया गया है। Vodafone Idea के ये डेटा पैक खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिन्हें अपनी डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद अतिरिक्त डेटा की जरूरत पड़ती है। Super Hour और Super Day डेटा प्लान उन वोडाफोन आइडिया प्रीपेड यूजर (Vi Prepaid User) के खासे काम आएंगे जिनकी डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाती है। इन लेटेस्ट प्लान के साथ ग्राहक बिना रुकावट पूरे दिन इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। Vi Super Hour और Super Day डेटा पैक Super Hour डेटा पैक में ग्राहकों को एक घंटे के लिए अनलिमिटेड हाई-स्पीड डेटा का एक्सेस मिलता है। जबकि सुपर डे डेटा पैक में ग्राहक एक पूरे दिन के लिए डेटा का फायदा ले सकते हैं। ग्राहक इन डेटा पैक के साथ डेली डेटा लिमिट की चिंता किए बगैर ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग के साथ इंटरनेट से कनेक्ट रह सकते हैं। Also Read 200W फास्ट चार्जिंग वाला पावरफुल iQOO 11S स्मार्टफोन लॉन्च, इसमें है 1TB तक स्टोरेज वोडाफोन के Super Hour डेटा पैक की वैलिडिटी 60 मिनट यानी 1 घंटा है और इसमें अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है। इस प्लान की कीमत 24 रुपये है। वोडाफोन आइडिया सुपर डे डेटा पैक में 24 घंटे यानी पूरे एक दिन के लिए 6 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। इस पैक कीमत 49 रुपये है। Also Read 10 जुलाई को भारत में लॉन्च होंगे ओप्पो के नए स्मार्टफोन, फीचर्स का खुलासा गौर करने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया ये पैक नए बूस्टर प्लान हैं और इनमें किसी तरह की सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है। Vi के ये प्लान उन रिचार्ज नंबर के लिए उपलब्ध होंगे जिनके मोबाइल नंबर पर पहले से Vi प्रीपेड प्लान एक्टिव है। इन सब्सक्रिप्शन प्लान में Vi Movies & TV apps का एक्सेस नहीं मिलता है। गौर करने वाली बात है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने 99 रुपये वाला रिचार्ज प्लान बंद कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने 155 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिन से घटाकर 24 दिन कर दी थी। अब वोडाफोन आइडिया ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए 179 रुपये से रिचार्ज करना होगा।

