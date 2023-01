Vodafone Idea Plan: लॉन्च हुआ मात्र 99 रुपये वाला सबसे सस्ता प्लान, ‘अनलिमिटेड कॉल’ के साथ डेटा का दावा

Vi 99 Rupees Recharge Pack: 99 रुपये वाले Vi प्रीपेड प्लान को लेकर कंपनी का दावा है कि यह वॉइस कॉलिंग और डेटा ऑफर करने वाला इंडस्ट्री का सबसे सस्ता प्लान है।

Vodafone Idea 99 Rupees Plan: वोडाफोन आइडिया के 99 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 2.5 पैसा प्रति सेकंड ऑफर किया जा रहा है। इस रिचार्ज पैक की वैलिडिटी 28 दिन है। जानें नए रिचार्ज प्लान के बारे में सबकुछ…

Vodafone Idea Cheapest Recharge: वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने ग्राहकों के लिए देश में नया एंट्री-लेवल प्रीपेड रिचार्ज प्लान (Prepaid Recharge Plan) लॉन्च कर दिया है। नए प्रीपेड प्लान की कीमत 99 रुपये है। नया वोडाफोन रिचार्ज वॉइस कॉलिंग और डेटा ऑफर करने वाला कंपनी का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान है। Vi का दावा है कि इस दाम में वॉइस और डेटा सर्विस के साथ जरूरी मोबाइल कनेक्टिविटी ऑफर करने वाला यह इंडस्ट्री का एकमात्र प्लान है। Vodafone Idea का कहना है कि इस रिचार्ज के साथ देश में डिजिटल इंडिया ग्रोथ मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। Vodafone Idea Rs 99 prepaid plan 99 रुपये वाले वोडाफोन आइडिया प्रीपेड रिचार्ज प्लान को वोडाफोन आइडिया की ऑफिशल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। Vi ने साइट पर दावा किया है कि इस प्लान में फुल टॉक टाइम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है और यह प्लान 2.5पैसा प्रति सेकंड के हिसाब से 66 मिनट ऑफर करता है। लेकिन अगर आप 80 रुपये ज्यादा देकर रिचार्ज करते हैं और कुल 179 का भुगतान करेंगे तो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलेगा। Vi के इस प्लान में ग्राहकों को 200MB डेटा ऑफर किया जा रहा है। 99 रुपये वाले नए वोडाफोन आइडिया प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। बता दें कि दोस्तों और परिवार से कनेक्ट रहने के लिए इस प्लान में कॉलिंग और डेटा बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस प्लान में आउटगोइंग SMS की सुविधा नहीं है। Also Read दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले ध्यान दें, स्मार्ट कार्ड को लेकर आई बड़ी जानकारी वोडाफोन आइडिया के पास इसके अलावा भी एंट्री-लेवल कीमत पर 107 रुपये और 111 रुपये वाले प्लान मौजूद हैं। लेकिन 99 रुपये वाला लेटेस्ट प्लान थोड़ी ज्यादा वैलिडिटी के साथ आता है। Vi के पास 279 रुपये वाला प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी है जिसमें 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ 500MB डेटा ऑफर किया जा रहा है। Also Read AMOLED डिस्प्ले, 50MP रियर कैमरे वाले सबसे सस्ते फोन की बिक्री शुरू, दाम 10000 से कम गौर करने वाली बात है कि BSNL के पास भी 99 रुपये वाला एक वॉइस वाउचर है। इस प्लान की वैलिडिटी 18 दिन है और इसे प्लान को कंपनी की साइट पर STV_99 नाम से लिस्ट किया गया है। BSNL ग्राहकों को इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑफर किया जाता है। यह प्लान अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल ऑफर करता है।

