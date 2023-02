Vivo Y56 5G: 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले नए वीवो फोन की भारत में एंट्री, खूबसूरत है डिजाइन

Vivo Y56 5G Launched: वीवो वाई56 5जी स्मार्टफोन में 128 जीबी स्टोरेज और 16GB तक रैम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें इसके बारे में…

वीवो वाई56 5जी लॉन्च: Vivo Y56 5G में ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है।

Vivo Y56 5G Launched in india: Vivo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo Y56 5G लॉन्च कर दिया है। पिछले कई दिनों से वीवो वाई56 5जी के बारे में लगातार जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में Vivo Y100 ने भी देश में दस्तक दी है। नए वीवो फोन को देश में 50MP कैमरा, 6.58 इंच IPS LCD डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आपको बताते हैं लेटेस्ट वीवो Y56 5G की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Vivo Y56 5G Price in India वीवो वाई56 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 19,999 रुपये है। फोन देशभर में पार्टनर रिटेल स्टोर के अलावा Vivo India के ई-स्टोर से करीदा जा सकेगा। हैंडसेट को ICICI, SBI और Kotak Mahinndra बैंक कार्ड के साथ 1000 रुपये तक के कैशबैक के साथ लिया जा सकता है। स्मार्टफोन को औरेंज शिमर और ब्लैक इंजन कलर वेरियंट में लॉन्च किया गया है। Vivo Y56 5G specifications वीवो वाई56 5जी को प्लास्टिक फ्रेम और बॉडी के साथ बनाया गया है। स्मार्टफोन में रियर पर एलईडी फ्लैश के साथ दो सर्कुलर कैमरा कटआउट दिए गए हैं। हैंडसेट में 6.58 इंच आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है जो फुल एचडी+ (2408 × 1080 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले पर वॉटरड्रॉप नॉच दी गई है। डिस्प्ले पर नीचे की तरफ चौंड़ी चिन दी गई है। Also Read पासपोर्ट बनवाना अब बहुत आसान, पुलिस वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव Vivo Y56 5G में एंट्री-लेवल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर दिया गया है। फोन देश में सात 5G बैंड सपोर्ट करता है। Extended RAM 3.0 फीचर के साथ स्टोरेज का इस्तेमाल रैम को 8GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 8GB रैम दी गई है। हैंडसेट में 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Vivo का यह 5G फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड FunTouch OS 13 के साथ आता है। फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर और AI फेस अनलॉक जैसे सिक्यॉरिटी फीचर दिए गए हैं। Also Read रेडमी, रियलमी, पोको के बेस्ट स्मार्टफोन, कम दाम में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस कैमरे की बात करें तो वीवो के इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर हैं। दोनों फोन नाइट मोड सपोर्ट करते हैं। स्मार्टफोन में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मौजूद है। कैमरा फोटो, नाइट, पोर्ट्रेट, वीडियो, पैनोरमा, लाइव फोटो, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स और प्रो जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वाई56 5जी का वज़न करीब 184 ग्राम और डाइमेंशन 164.05 × 75.60 × 8.15mm है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में ब्लूटूथ 5.1, वाई-फाई, जीपीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram