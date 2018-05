मालिक का चेहरा देखते ही खुल जाएगा Vivo के इस स्मार्टफोन का लॉक, कीमत 8,000 से भी कम

स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी Vivo ने अपना स्मार्टफोन Vivo Y53i लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन की खास बात है कि इसमें फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। मतलब इस स्मार्टफोन का लॉक मालिक का चेहरा देखते ही खुल जाएगा। वीवो अपने स्मार्टफोन्स के साथ मेड इन इंडिया का टैग यूज कर रही है। यह स्मार्टफोन वीवो के Y53 से 2,000 रुपए सस्ता है। बावजूद इसके इस स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और अल्ट्रा एचडी कैमरा टेक और आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन को क्राउन गोल्ड और मैट ब्लैक कलर में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 7,990 रुपए रखी गई है।

Vivo Y53i फीचर्स: इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच की क्यूएचडी (540×960 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले दी गई है। इसमें 1.4 गीगाहर्ड्ज का क्वाड-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें एड्रेनो 308 जीपीयू दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 2GB की रैम दी गई है। इसमें 16GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसकी इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे की बात करें तो इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन में 4जी वीओएलटीई सपोर्ट भी दिया गया है। स्मार्टफोन में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, ब्लूटूथ 4.2, जीपीएस/ ए-जीपीएस और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट दिया जाएगा। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें 2,500mAH की बैटरी दी गई है।

New launch #VivoY53i now available for Rs.7990/- only pic.twitter.com/lRY9Dcv8bR

— Mahesh Telecom (@MAHESHTELECOM) April 21, 2018