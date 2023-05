Vivo Y36 Series: 50MP कैमरे वाले 4G और 5G स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व सारे फीचर्स

Vivo Y36 Series launched: वीवो वाई36 सीरीज में कंपनी ने 4G और 5G वेरियंट लॉन्च किए गए हैं। 4G वेरियंट को 20,000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया गया है।

वीवो वाई36 सीरीज लॉन्च

Vivo Y36 Series launched: Vivo ने उम्मीद के मुताबिक, इंडोनेशिया में अपनी Vivo 36 Series से पर्दा उठा दिया है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो वाई36 में कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन पेश किए हैं। Vivo Y36 4G और Vivo Y36 5G वीवो के नए हैंडसेट हैं और इनमें चिपसेट को छोड़कर बाकी सारे स्पेसिफिकेशन्स एक जैसे हैं। वीवो वाई36 सीरीज में फुलएचडी+ रेजॉलूशन, 50 मेगापिक्सल ड्यूल-कैमरा सेटअप और 44W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें नए वीवो वाई36 4G और वीवो वाई36 5G की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Vivo Y36 and Vivo Y36 5G Price वीवो वाई36 4G के 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को IDR 3,399,000 (करीब 18,000 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। वीवो ने 5G वेरियंट की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है। वाई36 4जी वेरियंट ग्लिटर एक्वा और मेटोर ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है। वहीं वाई36 5G वेरियंट को क्रिस्टल ग्रीन व मिस्टिक ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। Vivo Y36 4G स्मार्टफोन Vivo.com और दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 25 से 31 मई 2023 के दौरान इंडोनेशिया में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा। वीवो वाई36 4जी स्मार्टफोन को इसी महीने (मई 2023) भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हैंडसेट को भारत में 18,000 से 20,000 रुपये के बीच उपलब्ध कराया जा सकता है। Also Read कार्ल पेई ने किया नए नथिंग फोन की लॉन्च से जुड़ा बड़ा खुलासा, जानें कब आएगा अगला फोन Vivo Y36 4G, Vivo Y36 5G Specifications जैसा कि हमने बताया कि वीवो वाई36 4G और 5G वेरियंट में सारे स्पेसिफिकेशन्स एक जैसे हैं। दोनों स्मार्टफोन में सिर्फ चिपसेट का ही फर्क है। वीवो वाई36 4जी और वाई36 5जी वेरियंट में 6.44 इंच आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ (1080 x 2408 पिक्सल) रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। वीवो वाई36 4जी वेरियंट में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं 5G वेरियंट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर दिया गया है। Also Read 10000 रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग, मोटो, नोकिया, रेडमी के फोन, पावरफुल फीचर्स वाई36 4जी और 5जी वेरियंट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। इन हैंडसेट में 8 जीबी वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलता है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। वीवो के दोनों लेटेस्ट फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल बोकेह कैमरा वाला ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन एलईडी फ्लैश के साथ आता है। इन दोनों वीवो फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है। वीवो के ये स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 OS बेस्ड Funtouch OS 13 के साथ आता है। इन हैंडसेट का डाइमेंशन 164.06 × 76.17 × 8.07 mm और वज़न करीब 202 ग्राम है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। इन फोन में IP54 रेटिंग, NFC, 5G और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स भ मिलते हैं।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram