Vivo Y100: कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला पावरफुल ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन, स्टायलिश है लुक

Vivo Y100 Review: स्मार्टफोन में क्या-कुछ है खास? रंग बदलने वाले फोन की सभी खूबियां और कमियां जानें।

वीवो वाई100 स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4600mAh की बैटरी दी गई है।

Vivo Y100 Review: वीवो ने फरवरी 2023 मेंअपने वीवो वाई100 स्मार्टफोन से पर्दा उठाया था। Vivo Y100 एक मिड-रेंज स्मार्टफोन है और कलर-चेंजिंग बैक पैनल के साथ आता है। वीवो के इस स्मार्टफोन को स्टायलिश लुक, 8 जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 13 जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। Vivo के इस हैंडसेट को हमने कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया है। आपको बताते हैं नए वीवो स्मार्टफोन की सभी खूबियां और कमियां। आइये करते हैं इसका रिव्यू Vivo Y100 Design अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसके डिजाइन को फ्लॉन्ट कर सकें वीवो वाई100 एक पर्फेक्ट ऑप्शन है। वीवो के स्मार्टफोन में हमेशा से डिजाइन इसकी सबसे अहम खासियत होती है और वाई100 के साथ भी कुछ ऐसा ही है। Vivo Y100 एक शानदार कलर-चेंजिंग बैक पैनल के साथ आता है। फोन को कंपनी ने मेटल ब्लैक, पैसिफिक ब्लू और ट्विलाइट गोल्ड कलर में लॉन्च किया है। हमारे पास फोन का पैसिफिक ब्लू कलर वेरियंट है जो UV Rays पड़ने पर रंग बदल देता है और एक्वा ब्वू शेड में बेहद सुंदर दिखता है। वीवो वाई100 में 8 जीबी रैम दी गई है। फोन के रियर पैनल पर दी गई फिनिश काफी बढ़िया है और इस पर ऊपर की तरफ बांये कोने में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और एलईडी फ्लैश दिए गए हैं। वीवो ने फोन में बढ़िया कलर-चेंजिंग टेक्नोलॉजी दी है जो ठीक तरह से काम करती है। फोन ग्लास का बना है और इस रेंज में आने वाले प्लास्टिक मटीरियल वाले फोन की तुलना में बेहतर है। Also Read वनप्लस, वीवो, आईक्यू और गूगल के बेस्ट स्मार्टफोन, मिड-रेंज में हाई-ऐंड फीचर्स वीवो वाई100 में बैक पैनल पर OIS टेक्स्ट को एन्ग्रेव किया गया है और नीचे की तरफ वीवो की ब्रैंडिंग मिलती है। फोन का बैक पैनल पर काफी सुंदर है और इसमें मैट फिनिश की झलक मिलती है। ऊपर की तरफ कैमरा मॉड्यूल के पास बैक पैनल ग्लॉसी है और इसका सर्फेस स्लिपरी है। यहां उंगलियों के निशान भी आसानी से पड़ जाते हैं। फोन हाथ में प्रीमियम फील देता है और इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना काफी आसान है। इसका वज़न 181 ग्राम है और हाथ में भारी महसूस नहीं होता। Also Read अपने स्मार्टफोन से अभी डिलीट करें ये 34 ऐंड्रॉयड ऐप्स, चोरी हो रहे फोटो-वीडियो और बैंकिंग डेटा बात करें फ्रंट की तो वीवो के इस फोन में डिस्प्ले पर वॉटरड्रॉप नॉच दी गई है जिसमें सेल्फी कैमरा मौजूद है। हैंडसेट में डिस्प्ले के चारों तरफ बेज़ल देखे जा सकते हैं। फोन में दांयी तरफ पावर और वॉल्यूम बटन दिए मिलते हैं। जबकि नीचे की तरफ 3.5 एमएम हेडफोन जैक, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल मौजूद है। सिम ट्रे फोन में ऊपरी किनारे पर दी गई है। वीवो वाई100 की डिजाइन और लुक हमें काफी पसंद आया। वीवो वाई100 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। Vivo Y100 Display वीवो वाई100 स्मार्टफोन में 6.38 इंच फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले के चारों तरफ मोटे बेज़ल हैं जिसके चलते वीडियो देखते समय यह थोड़ी छोटी महसूस होती है। हालांकि, पिक्चर क्वॉलिटी बढ़िया है और कलर भी रिच हैं। लेकिन 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ इसमें स्क्रॉल करते वक्त टेक्स्ट वैसे नहीं दिखते जैसे कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली डिवाइस में महसूस होते हैं। इस प्राइस रेंज में आजकल बाजार में आ रहे अधिकतर फोन में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स अच्छा है लेकिन ब्राइटनेस लेवल कम महसूस होता है। आउटडोर में सूरज की रोशनी में फोन को इस्तेमाल करने में हमें दिक्कत हुई और बार-बार इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़ा। Vivo Y100 Camera Performance वीवो वाई100 में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल के दो लेंस हैं। दिन की रोशनी में फोन के रियर कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें कैद होती हैं। तस्वीरों में बढ़िया डिटेलिंग, कलर और शार्पनेस रहती है। OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन) अपना काम बखूबी करता है। हालांकि रोशनी कम होने पर तस्वीरों की क्वॉलिटी थोड़ी कम हो जाती है। कैमरा पैनोरमा, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स, प्रो, डबल एक्सपोजर, लाइव फोटो और ड्यूल व्यू जैसे मोड के साथ आता है। वीवो वाई100 कैमरा सैंपल वीवो वाई100 कैमरा सैंपल अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं तो फोन के 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे से बढ़िया क्वॉलिटी की फोटो ले पाएंगे। खास बात है कि इन फोटो को आप बिना एडिट किए भी सीधे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। दिन की रोशनी में स्किन टोन हालांकि, थोड़ी सी बदली दिखती है लेकिन क्वालिटी ठीक रहती है और डिटेलिंग भी खराब नहीं हुई। Vivo Y100 Overall Performance वीवो वाई100 में कंपनी ने मीडियाटेक डाइमेंसिटी 900 चिपसेट का इस्तेमाल किया है और यह काफी पावरफुल है। 6nm चिपसेट के साथ फोन में ऐप आसानी से खुलते और तेजी से लोड होते हैं। ऐप स्विच करते वक्त हमें फोन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। हैंडसेट में 8 जीबी रैम है और फोन में बैकग्राउंड ऐप्स के साथ भी हैंग होने जैसी कोई समस्या नहीं हुई। वीवो वाई100 में कलर-चेंजिंग बैक पैनल है। बात करें सॉफ्टवेयर की तो यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड FunTouch OS 13 के साथ आता है। फोन का यूजर इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है और आप अगर पहली बार वीवो के फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी आदत जल्दी ही पड़ जाएगी। लेकिन फोन में काफी ब्लोटवेयर पहले से इंस्टॉल आते हैं। हैंडसेट में कई सारे ऐप्स जैसे Dailyhunt, Byjus, Snapchat, Moj, Share Chart, Netflix आदि प्री-लोड हैं। इसके अलावा गूगल ऐप्स भी हैंडसेट में आपको पहले से मिलेंगे। हमें लगता है कि फोन में ब्लोटवेयर कम होने चाहिए थे, हालांकि आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें डिलीट कर सकते हैं। बात करें साउंड क्वालिटी तो फोन में Dolby atmos और Hi-Res सपोर्ट के साथ बढ़िया क्वॉलिटी के स्पीकर्स हैं। हैंडसेट में कॉलिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। Vivo Y100 Battery Performance वीवो वाई100 स्मार्टफोन 4500mAh की बैटरी के साथ आता है। हालांकि, अब बाजार में आ रहे अधिकतर स्मार्टफोन में 5000mAh बैटरी एक आम बात बन चुकी है। इसलिए फोन में बैटरी क्षमता ज्यादा रहती तो फोन के लिए प्लस पॉइन्ट होता। वीवो के इस फोन में दी गई बैटरी सामान्य इस्तेमाल के साथ एक पूरे दिन तक चल जाती है। लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं तो बैटरी तेजी से खर्च होती है। वीवो के इस फोन में 44W Flash फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में एक घंटे से कम समय लगता है। वीवो वाई100 25 हजार वाले प्राइस सेगमेंट में आता है। Vivo Y100: कैसा है यह मिड-रेंज फोन? वीवो वाई100 एक मिड-रेंज स्मार्टफोन है जिसे देश में 25000 रुपये वाले प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। फोन में दमदार प्रोसेसर, बढ़िया कैमरा और कलर-चेंजिंग डिजाइन जैसी खूबियां हैं। फोन देखनें काफी स्टायलिश और खूबसूरत है। लेकिन डिस्प्ले ब्राइटनेस लेवल और छोटी बैटरी इसकी खामियां हैं। लेकिन फोन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और 25K से कम में अगर आप एक शानदार डिवाइस चाहते हैं जिससे अच्छी तस्वीरें ली जा सकें तो वीवो वाई100 को खरीदा जा सकता है। हम इस फोन को देंगे 5 में से 4 नंबर।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram