वीवो का जबरदस्त ऑफर, Vivo X90 Series पर 8500 रुपये तक बचाएं, जानें सारी डिटेल

Vivo X90 Pro Offers: वीवो एक्स90 प्रो सीरीज पर कंपनी ने 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट देने का ऐलान किया है।

वीवो एक्स90 प्रो सीरीज पर 35,000 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर है।

Vivo ने कुछ हफ्तों पहले भारत में अपनी X90 Series से पर्दा उठाया था। इस सीरीज में वीवो ने Vivo X90 और X90 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। वीवो एक्स90 और वीवो एक्स90 प्रो स्मार्टफोन को अब वीवो ने छूट के साथ उपलब्ध कराया है। वीवो के नए फोन की खरीद पर अब ग्राहक 8,500 रुपये तक बचत कर सकते हैं। वीवो की इन डिवाइस में प्रीमियम डिजाइन मिलती है। आपको बताते हैं वीवो के नए हैंडसेट की कीमत, ऑफर्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Vivo X90 Discount Offers वीवो एक्स90 प्रो और एक्स90 स्मार्टफोन को 3 जुलाई 2023 से बैंक ऑफर्स के साथ लिया जा सकता है। वनप्लस के सभी पार्टनर रिटेल स्टोर पर ICICI बैंक और One card के साथ फोन खरीदने पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट कैशबैक (8,500 रुपये तक) मिल जाएगा। इसके अलावा इन स्मार्टफोन को ज़ीरो डाउन पेमेंट/24 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर लिया जा सकता है। वीवो एक्स90 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 59,999 रुपये में लिस्टेड है। फोन को 2,500 रुपये प्रति महीने की नो-कॉस्ट EMI पर लिया जा सकता है। Vivo X90 को अगर आप एक्सचेंज ऑफर में खरीदते हैं तो 35,000 रुपये तक अपग्रेड बोनस पा सकते हैं। Also Read दिल्ली मेट्रो का नया ऐप, अब मोबाइल पर मिलेगा टिकट, लाइन में लगने का झंझट खत्म वीवो एक्स90 स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम दी गई है। फोन 256 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल के दो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4810mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9200 प्रोसेसर मौजूद है। Also Read ऐप्पल आईफोन 15 सीरीज में मिलेगी नई डिजाइन और फीचर्स, जानें अब तक आई हर डिटेल vivo X90 Pro Discount Offers वीवो एक्स90 प्रो के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को फ्लिपकार्ट पर 84,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। फोन को 3542 रुपये की नो-कॉस्ट ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। फोन 35,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर में लेने का मौका है। वीवो एक्स90 प्रो में 12 जीबी रैम दी गई है। हैंडसेट में 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में 6.78 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले मिलती है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर के साथ 12 मेगापिक्सल सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 4870mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट में डाइमेंसिटी 9200 प्रोसेसर दिया गया है।

