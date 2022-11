लॉन्च से पहले Vivo X90 Pro के स्पेसिफिकेशन्स लीक, इसमें होगी 6.78 इंच बड़ी डिस्प्ले

Vivo X90 Pro specifications leaked: वीवो एक्स90 प्रो में 6.78 इंच डिस्प्ले, 512 जीबी स्टोरेज जैसी खूबियां हो सकती है।

Vivo X90 Pro launch: वीवो एक्स90 प्रो स्मार्टफोन को 22 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। (वीबो/वीवो)

