Vivo की बड़ी तैयारी, 12GB रैम के साथ लॉन्च होगा Vivo X90 Pro+ स्मार्टफोन!

Vivo X90 Pro+ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है।

Vivo X90 Pro+ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर हो सकता है। (फोटो- ट्विटर/ Ben Geskin)

