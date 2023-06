Vivo X100 Pro+ की डिजाइन लॉन्च से पहले लीक, तस्वीर भी आई सामने

Vivo X100 Pro+ के साथ कंपनी Vivo X100 और Vivo X100 Pro स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकती है।

वीवो एक्स100 प्रो+ स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है।

Vivo X100 Pro+ Design Leaked: Vivo X100 Pro+ के बारे में पिछले कुछ समय से लगातार जानकारी सामने आ रही है। नया वीवो स्मार्टफोन Vivo X90 Pro+ का अपग्रेड होगा। वीवो एक्स90 प्रो+ स्मार्टफोन को इसी साल (2023) में ही Vivo X90 और Vivo X90 Pro के साथ उपलब्ध कराया गया है। हाल ही में आईं कुछ रिपोर्ट्स में आने वाले वीवो एक्स100 प्रो+ के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया गया था। अब एक नई लीक में आने वाले कथित हैंडसेट की तस्वीरें लीक हुई हैं जिससे डिजाइन का पता चला है। Vivo X100 की डिजाइन लीक टिप्स्टर Fixed Focus Digital ने चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीबो पर Vivo X100 Pro+ की डिजाइन का खुलासा करने वाली तस्वीर पोस्ट की है। पोस्ट की गई तस्वीर में फोन को ब्लैक कलर वेरियंट में देखा जा सकता है। हैंडसेट में कर्व्ड डिस्प्ले पर बीच में होल-पंच कटआउट है। स्मार्टफोन में दांये किनारे पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिए गए हैं। फोन के रियर पैनल पर ऊपर की तरफ बांये कोने में कैमरा मॉड्यूल है। कैमरा मॉड्यूल एक स्क्वायर आइलैंड में मौजूद है। सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखा जा सकता है। स्क्वायर आइलैंड में नीचे की तरफ बांयी ओर Zeiss की ब्रैंडिंग देखी जा सकती है। फोन में ऊपर की तरफ दांये कोने में LED फ्लैश मौजूद है। Also Read चार्जिंग की टेंशन खत्म! सैमसंग, रियलमी के इन स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी, देखें टॉप-3 ऑप्शन X100 Pro+ के प्राइमरी रियर कैमरा को वेरिएबल अपर्चर फीचर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले Digital Chat Station की एक लीक में पता चला था कि Vivo X100 Pro+ में Sony IMX9-series 1/14x-inch प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल Sony IMX663 अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिए जाएंगे। हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल OmniVision OV64B टेलिफोटो लेंस होने की भी खबरें हैं। Also Read Realme और OnePlus की सफाई, स्मार्टफोन में इनक्रिप्टेड है डेटा, किसी के साथ नहीं हो रहा शेयर इससे पहले, टिप्स्टर ने बताया था कि Vivo X100 और Vivo X100 Pro को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9300 प्रोसेसर के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि अभी यह प्रोसेसर लॉन्च नहीं हुआ है। वहीं Vivo X100 Pro+ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट दिया जा सकता है।

