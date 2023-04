Vivo X Fold 2: दो डिस्प्ले वाले वीवो के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन से उठा पर्दा, Vivo X Flip भी लॉन्च

Vivo X Fold 2, Vivo X Flip Launched: वीवो एक्स फोल्ड 2 औरर वीवो एक्स फ्लिप स्मार्टफोन को 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर साथ लॉन्च किया गया है।

वीवो एक्स फोल्ड 2 और वीवो एक्स फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च

Vivo X Fold 2 Launched: वीवो ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर अपना दूसरा फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold 2 लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही वीवो ने अपने पहले फ्लिप फोन Vivo X Flip से भी पर्दा उठा दिया। नया वीवो एक्स फोल्ड 2 पहला फोल्डेबल फोन है जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है। वहीं वीवो एक्स फ्लिप में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट दिया गया है। दोनों डिवाइस में 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। जानिए वीवो एक्स फोल्ड 2 और वीवो एक्स फ्लिप की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Vivo X Fold 2 Price वीवो एक्स फोल्ड 2 स्मार्टफोन के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 8,999 CNY (करीब 1,07, 500 रुपये) है। जबकि 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट 9999 CNY (करीब 1,19,400 रुपये) में आता है। फोन को शैडो ब्लैक, चाइना रेड और ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। Vivo X Flip Price वीवो एक्स फ्लिप के 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 5999 CNY (करीब 71,640 रुपये) है। जबकि 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट 6,699 चीनी युआन (करीब 80,000 रुपये) में आता है। फोन को डायमंड ब्लैक, पर्पल और सिल्क गोल्ड कलर में लॉन्च किया गया है। Also Read सैमसंग के सस्ते 5जी स्मार्टफोन की पहली सेल आज, दाम 15000 रुपये से कम दोनों नए हैंडसे चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं और इनकी बिक्री 28 अप्रैल से चीन में शुरू होगी। फिलहाल इन डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में रिलीज किए जाने से जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। Also Read 60 से ज्यादा ऐंड्रॉयड ऐप्स पर मैलवेयर अटैक, चोरी हो रहा आपका प्राइवेट डेटा, फोन से तुरंत करें डिलीट Vivo X Fold 2 Specifications वीवो एक्स फोल्ड 2 स्मार्टफोन में 8.03 इंच E6 AMOLED LTPO डिस्प्ले दी गई है जो 2160 x 1916 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह डॉल्बी विज़न, HDR10+ सपोर्ट और 1800 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ आती है। वहीं आउटर डिस्प्ले 6.53 इंच है। यह एक AMOLED पैनल है जो 2520 × 1080 रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रएश रेट 120 हर्ट् है। डिवाइस में बाहर व अंदर 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फोन को12 जीबी रैम व 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Vivo X Fold 2 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OriginOS 3 के साथ आता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.75 और OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। कैमरा VCS बायोनिक स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिसे वीवो और सोनी ने डिवेलप किया है। लेंस पर Zeiss T* कोटिंग भी है। इसके अलावा फोन में 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 12 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस भी दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में अपर्चर एफ/2.45 के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। डिवाइस में कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल 4G VoLTE, 5G, वाई-फाई 802.11 एएक्स, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और स्टीरियो स्पीकर सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। डिवाइस को पावर देने के लिए 4800mAh की बैटरी मिलती है जो 120W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग व रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। Vivo X Flip Specifications वीवो एक्स फ्लिप में 6.74 इंच एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन के साथ आती है। स्मार्टफोन में एक सेकंडरी डिस्प्ले भी है जो करीब 3 इंच की है। यह एक AMOLED पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। इस स्क्रीन को म्यूजिक प्लेबैक, नोटिफिकेशन आदि जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि डिवाइस को दुनिया का पहला TUV Rhineland सर्टिफिकेशन मिला है और इसकी फोल्डिंग लाइफ 500,000 बार की है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। Vivo X Flip में 12 जीबी रैम व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। वीवो का यह फ्लिप फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OriginOS 3 के साथ आता है। हैंडसेट में OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में किनारे पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 5G, 4G, वाई-फाई 802.11 एएक्स, ब्लूटूथ 5.3 और जीपीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram