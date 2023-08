लॉन्च से पहले वीवो ने किया Vivo V29e के फीचर्स व प्राइस रेंज का खुलासा, इसमें होगा 50MP कैमरा

Vivo V29e Specifications: वीवो वी29ई स्मार्टफोन को भारत में 25 से 30000 रुपये के बीच उपलब्ध कराए जाने का पता चला है। जानें इसमें क्या होगा खास...

वीवो वी29ई स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होगा

