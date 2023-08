Vivo V29 5G: 256GB स्टोरेज और 50MP कैमरे वाले नए वीवो स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें कीमत

Vivo V29 5G Launched: वीवो वी29 5जी स्मार्टफोन में 256GB स्टोरज और 4600mAh की बैटरी दी गई है।

वीवो वी29 5जी स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Vivo V29 5G Launched: वीवो ने आखिरकार यूरोप में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन वी29 5जी लॉन्च कर दिया है। Vivo V29 Series का यह नया स्मार्टफोन है। और इसमें 50MP ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा, 6.78 इंच फुलएचडी+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। जानें Vivo के इस नए स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Vivo V29 5G स्पेसिफिकेशन्स वीवो वी29 5जी में 6.78 इंच (2800×1260 पिक्सल) फुलएचडी AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और यह HDR10+ सपोर्ट करती है। वीवो के इस फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर दिया गया है जो 6nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 642L GPU दिया गया है। हैंडसेट में 8GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Vivo V29 5G स्मार्टफोन में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Funtouch OS 13 दिया गया है। हैंडसेट में ड्यूल सिम सपोर्ट मिलता है। इस फोन में सिक्यॉरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। वीवो के इस फोन में यूएसबी टाइप-सी ऑडियो, स्टीरियो स्पीकर्स और Hi-Res ऑडियो जैसे फीचर्स हैं। वीवो के इस लेटेस्ट हैंडसेट में IP68 रेटिंग मिलती है यानी डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट है। फोन को पावर देने के लिए 4600mAh की बैटरी दी गई है और यह 18 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। वीवो के इस नए स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/2.0 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 2 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में डुअल सॉफ्ट LED फ्लैश और अपर्चर एफ/2.0 के साथ 50 मेगापिक्सल ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिवाइस का डाइमेंशन 164.18×74.37×7.46mm और वजन 186 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए वीवो वी29 5जी में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 6 802.11एसी, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी, NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वीवो के इस लेटेस्ट हैंडसेट में 80W फास्ट चार्जिंग के साथ 4600mAh की बैटरी मिलती है। Vivo V29 5G कीमत व उपलब्धता वीवो वी29 5जी को चेक रिपब्लिक में 11,999 Czech Koruna (करीब 45,500 रुपये) में लॉन्च किया गया है। इस फोन को प्री-ऑर्डर करने पर ग्राहकों को Vivo TWS 2 ANC ईयरफोन फ्री मिलेंगे। वीवो की साइट पर काउंटडाउन शुरू हो गया है और हैंडसेट को ऑफिशियली 15 अगस्त को उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

