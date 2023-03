Vivo V27 Series: वीवो ने लॉन्च किए कलर बदलने वाले दो नए स्मार्टफोन, इनमें है 50MP कैमरा, 256GB स्टोरेज

Vivo V27 Pro, Vivo V27 Launched: वीवो वी27 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन को 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है।

वीवो वी27 और वीवो वी27 प्रो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Vivo V27 Pro, Vivo V27 Launched: आखिरकार वीवो ने अपनी नई Vivo V27 Series के नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। वीवो वी27 प्रो और वीवो वी27 स्मार्टफोन पिछले साल (2022) लॉन्च हुए वीवो वी25 और वी25 प्रो मॉडल के अपग्रेड वेरियंट हैं। ये स्मार्टफोन बेहतरीन रियर डिजाइन के साथ आते हैं जो धूप पड़ने पर कलर बदल देता है। Vivo V27 Pro कंपनी के Vivo S16 Pro का रीब्रैंडेड वर्जन है जिसे चीन में दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था जबकि वी27 एक नया फोन है जो डाइमेंसिटी 7200 प्रोसेसर के साथ आता है। Vivo V27, V27 Pro specifications वीवो वी27 प्रो और वीवो वी27 में 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कर्व्ड एज के साथ आता है। डिस्प्ले पर बीच में पंच-होल मिलता है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इन फोन में अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वी27 प्रो का डाइमेंशन 164.1 x 74.8 x 7.4mm मिलीमीटर और वज़न 182 ग्राम है। वीवो वी27 का डाइमेंशन 164.1 × 74.8 × 7.4mm और वज़न 180 ग्राम है। Vivo V27 Pro और Vivo V2 को पावर देने के लिए 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला फोन, 10000 रुपये से कम में उपलब्ध Vivo V27 Series के दोनों स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड FunTouch OS 13 के साथ आते हैं। वीवो वी27 प्रो में 4nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 प्रोसेसर और 12GB तक रैम दी गई है। वहीं वीवो वी27 स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7200 5G प्रोसेसर के साथ आता है। इन स्मार्टफोन में 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया नहीं जा सकता है। Also Read सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन Realme GT 3 लॉन्च, 10 मिनट से कम में फुल चार्ज Vivo V27 Pro और Vivo V27 में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766v प्राइमरी रियर सेंसर है जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन) के साथ आता है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस भी दिए गए हैं। रियर कैमरा वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट, ऑरा लाइट, पैनोरमा और टाइम-लैप्स फोटोग्राफी जैसे मोड सपोर्ट करता है। फोन में आगे की तरफ ऑटोफोकस के साथ 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए वीवो वी27 प्रो और वीवो वी27 में 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, ग्लोनास और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन में एक्सीलेरोमीटर, एम्बियंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, गायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलते हैं। इसके अलावा इन दोनों फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद हैं। Vivo V27 Pro Price in India Vivo V27 Pro स्मार्टफोन 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में आता है। इस हैंडसे की कीमत 37,999 रुपये है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को देश में 39,999 रुपये और 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 42,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। फोन की प्री-बुकिंग 1 जनवरी 2023 से ही शुरू हो चुकी हैं। हैंडसेट को पहली बार बिक्री के लिए 6 मार्च दोपहर 12 बजे उपलब्ध कराया जाएगा। फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया-ई स्टोर और दूसरे पार्टनर रिटेल स्टोर से फोन को प्री-बुक करने पर ग्राहक 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। यह ऑफर HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक यूजर्स के लिए है। वहीं ऑफलाइन प्री-बुकिंग करने पर 3,500 रुपये तक कैशबैक मिलेगा। Vivo V27 Price in India वीवो वी27 को देश में 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 32,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 36,999 रुपये में लेने का मौका है। दोनों स्मार्टफोन को नोबल ब्लैक और मैजिक ब्लू (कलर-चेंजिंग बैक पैनल) कलर में खरीदा जा सकता है। बता दें कि वीवो वी27 सीरीज के लॉन्च इवेंट के दौरान कंपनी ने Vivo TWS Air को भी लॉन्च किया। इनकी कीमत 3,999 रुपये है और यह बबल व्हाइट और पेबल ब्लू कलर वेरियंट में आता है। यह ईयरबड्स 14.2mm ऑडियो ड्राइवर्स के साथ आता है। इन ईयकबड्स से 25 घंटे की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है। इसमें ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी और ड्यूल-माइक नॉइज़ कैंसिलेशन कर दिया गया है। बंडल ऑफर के तहत ग्राहक वी27 सीरीज के साथ इन ईयरबड्स को खरीदने पर 1000 रुपये की छूट पा सकते हैं। जिसके बाद Vivo TWS Air की प्रभावी कीमत 2,999 रुपये रह जाएगी।

