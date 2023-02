Vivo V27 Series: लॉन्च से पहले पोस्टर लीक, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

Vivo V27 Series में कंपनी Vivo V27, Vivo V27 Pro और Vivo V27e स्मार्टफोन लॉन्च किए जा सकते हैं।

Vivo V27 Series Launch: वीवो वी27 सीरीज को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है।

Vivo V27 series Poster Leaked: Vivo जल्द बाजार में अपनी नई Vivo V27 Series से पर्दा उठा सकती है। खबरों के मुताबिक, वीवो वी27 सीरीज पर कंपनी काफी दिनों से काम कर रही है। हालांकि, वीवो ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आने वाली मि़ड-रेज V Series स्मार्टफोन के लॉन्च से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। अब इंटरनेट पर एक नई जानकारी लीक हुई है जिससे डिवाइस की पहली झलक मिलती है। एक लीक प्रमोशनल पोस्टर से पता चलता है कि वीवो वी27 सीरीज को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। अगर कंपनी के पिछले ट्रेंड को देखें तो वीवो वी27 सीरीज में स्टैंडर्ड Vivo V27, Vivo V27 Pro और Vivo V27e डिवाइस लॉन्च की जा सकती हैं। आपको बताते हैं आने वाले वीवो स्मार्टफोन की कीमत,स्पेसिफिकेशन्स को लेकर सामने आई अब तक की हर जानकारी… कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वीवो वी27 सीरीज में Vivo V16 Series वाले ही स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन मिलेगी। इस सीरीज को पिछले साल चीन में लॉन्च किया गया था। Vivo V27 series leaked वीवो वी27 सीरीज के प्रमोशनल पोस्टर को टिप्स्टर सुधांशु ने शेयर किया है। प्रमोशनल पोस्टर से आने वाले वीवो वी27 सीरीज के स्मार्टफोन के लुक की जानकारी मिली है। इन डिवाइस में कर्व्ड बैक मिलेगा। पोस्टर में दिख रहा हैंडसेट वीवो वी27 प्रो हो सकता है। स्मार्टफोन में रियर एक लाइट रिंग के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। पोस्टर के मुताबिक, डिवाइस को ग्रीन व गोल्ड कलर में लॉन्च किया जा सकता है। वीवो वी27 सीरीज में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (EIS) जैसे फीचर्स मिलेंगे। फोन में 50MP सोनी IMX766 प्राइमरी सेंसर हो सकता है। Vivo V27 Series को ग्रीन व गोल्ड कलर में लॉन्च किया जा सकता है। Vivo V27 Pro specifications वीवो वी27 प्रो में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 प्रोसेसर दिया जा सकता है। हैंडसेट में 12GB तक रैम व 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। बैटरी की बात करें तो डिवाइस में 4500mAh की बैटरी हो सकती है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। आने वाला वीवो वी27 बाजार में फिलहाल मौजूद सबसे स्लिम फोन में से एक हो सकता है। इसकी मोटाई 7.4 मिलीमीटर होने की उम्मीद है। आने वाले वीवो वी27 प्रो को ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड FunTouchOS 13 स्किन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीवो वी27 प्रो स्मार्टफोन कंपनी के वीवो एस16 प्रो का रीब्रैंडेड वर्जन होगा। वहीं स्टैंडर्ड वीवो वी27 पिछले वीवो एस16 का रीब्रैंडेड वेरियंट होने की उम्मीद है। इन दोनों डिवाइस को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

