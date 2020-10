Vivo V20 vs OnePlus Nord: जानें, किसमें है ज्यादा दम

Vivo V20 vs OnePlus Nord: हैंडसेट निर्माता कंपनी Vivo ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो वी20 को हाल ही में ग्राहकों के लिए भारतीय बाजार में उतारा है। मार्केट में इस Vivo Mobile फोन की भिडंत OnePlus ब्रांड के अर्फोडेबल वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन से होगी। कीमत और फीचर्स के मामले में कौन सा फोन है ज्यादा दमदार, आइए जानते हैं।

Vivo V20 Specifications vs OnePlus Nord Specifications: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

डुअल-सिम (नैनो) वाला वीवो वी20 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर आधारित फनटच ओएस 11 पर चलता है। फोन में 6.44 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) एमोलेड स्क्रीन दी गई है और इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

दूसरी तरफ, वनप्लस नॉर्ड में 6.44 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है।

वीवो वी20 बनाम वनप्लस नॉर्ड: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

वीवो फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज (यूएफएस 2.1) है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव नहीं है।

Vivo V20 vs OnePlus Nord: बैटरी क्षमता

वीवो फोन में 4000 एमएएच की बैटरी जान फूंकने का काम करती है और यह 33 वॉट फ्लैशचार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, वनप्लस नॉर्ड में 4,115 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है, यह 30टी वार्प चार्ज फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस है।

वीवो वी20 बनाम वनप्लस नॉर्ड: कनेक्टिविटी

फोन में 4जी एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, जीपीएस/ए-जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

दूसरी तरफ, वनप्लस फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11 एसी, जीपीएस, ए-जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

Vivo V20 vs OnePlus Nord: कैमरा

वीवो फोन के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं और इसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/1.89 है। साथ में 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.2 है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.0 है। 4K सेल्फी वीडियो, सुपर नाइट सेल्फ़ी 2.0, स्लो-मो सेल्फी वीडियो, डुअल-व्यू वीडियो और मल्टी-स्टाइल पोर्ट्रेट जैसे कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।

दूसरी तरफ, वनप्लस फोन के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। 48MP Sony IMX586 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.75 है। बता दें की यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है।

119 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.25 है। 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर है, दोनों का ही अपर्चर एफ/2.4 है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP Sony IMX616 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.45 है। 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8MP सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.45 है।

वनप्लस नॉर्ड में आपको अल्ट्राशॉट एचडीआर, नाइटस्केप, सुपर मैक्रो, पोर्ट्रेट, प्रो मोड, पैनोरमा, एआई सीन डिटेक्शन, RAW इमेज और अल्ट्रा-वाइड सेल्फी जैसे कैमरा फीचर्स दिए गए हैं।

Vivo V20 Price in India vs OnePlus Nord Price in India

भारत में वीवो वी20 के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24990 रुपये तय की गई है। इस फोन के 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27990 रुपये है। इस Vivo Phone के तीन कलर वेरिएंट हैं, मिडनाइट Jazz, मूनलाइट सोनाटा और सनसेट मेलोडी। फोन की बिक्री 20 अक्टूबर से शुरू होगी। फोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart और वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेगा।

दूसरी तरफ, फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, ब्लू मॉर्बल और ग्रे ऑनिक्स। वनप्लस नॉर्ड के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है।फोन के 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 12 जीबी रैम/256 जीबी वाले टॉप वेरिएंट का दाम 29,999 रुपये तय किया गया है।

