Vivo V20 Pro vs OnePlus Nord, 5G Smartphones: वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो वी20 प्रो 5जी भारत में लॉन्च कर दिया गया है और ये फोन इस सेगमेंट में सबसे पतला 5जी स्मार्टफोन है। मार्केट में इस Vivo Mobile फोन की भिड़ंत इस OnePlus Mobile से होगी। कीमत और फीचर्स के मामले में कौन है किस पर भारी, आइए विस्तार से जानते हैं।

अहम खासियतों की बात की जाए तो Vivo Mobile में स्नैपड्रैगन 765जी प्रोसेसर है। सेल्फी के शौकीन लोगों के लिए फ्रंट में दो कैमरा सेंसर दिए गए हैं। अहम खासियतों की बात करें वनप्लस स्मार्टफोन होल-पंच डिस्प्ले डिज़ाइन और क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है।

Vivo V20 Pro vs OnePlus Nord: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

डुअल-सिम (नैनो) वाला वीवो वी20 प्रो 5जी स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित फनटच ओएस 11 पर चलता है। फोन में 6.44 इंच फुल-एचडी+ (1,080 x 2,400 पिक्सल) एमोलेड डिस्प्ले है।

दूसरी तरफ डुअल-सिम वाला वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित ऑक्सीज़न ओएस 10.5 पर काम करता है। फोन में 6.44 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन है।

इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है। फोन रीडिंग मोड, नाइट मोड और वीडियो एनहांसर जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है।

वीवो वी20 प्रो बनाम वनप्लस नॉर्ड: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए Vivo Phone में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765जी प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए वनप्लस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज (यूएफएस 2.1) है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव नहीं है।

Vivo V20 Pro vs OnePlus Nord: कैमरा

वीवो वी20 प्रो में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं, इसमें 64 मेगापिक्सल Samsung ISOCELL GW1 सेंसर है, अपर्चर एफ/1.89 है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

इसके अलावा 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। फोन में सेल्फी लवर्स का ध्यान रखा गया है, बता दें कि फोन के फ्रंट में दो कैमरा सेंसर हैं, इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 44MP का है, अपर्चर एफ/2.0। साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.28 है।

दूसरी तरफ, OnePlus ब्रांड के इस फोन के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं। 48 मेगापिक्सल Sony IMX586 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.75 है। बता दें की यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है।

119 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.25 है। 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर और 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर है, दोनों का ही अपर्चर एफ/2.4 है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल Sony IMX616 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.45 है। 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8MP सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.45 है।

वीवो वी20 प्रो बनाम वनप्लस नॉर्ड: बैटरी क्षमता

इस वीवो मोबाइल फोन में 4,000 mAh की बैटरी दी गई है और यह 33 वॉट फ्लैशचार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, 4,115 mAh की बैटरी वनप्लस फोन में जान फूंकने का काम करती है, यह 30टी वार्प चार्ज फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस है।

Vivo V20 Pro vs OnePlus Nord: कनेक्टिविटी

वीवो फोन में 5G, 4जी एलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, डुअल-बैंड वाई-फाई, जीपीएस, ए-जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

दूसरी कनेक्टिविटी के लिए OnePlus Smartphone में 5जी, 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11 एसी, जीपीएस, ए-जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

Vivo V20 Pro 5G Price in India vs OnePlus Nord Price in India

नए वीवो मोबाइल के 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 29,990 रुपये है। इस Vivo Phone को Amazon के अलावा Flipkart और Vivo India ई-स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

ऑनलाइन ऑफर्स: वीवो वी20 प्रो 5जी स्मार्टफोन खरीदते समय आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 2,500 रुपये की अतिरिक्त छूट और 12 महीनों तक की बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा मिलेगी।

दूसरी तरफ, वनप्लस नॉर्ड के दो कलर वेरिएंट हैं, ब्लू मॉर्बल और ग्रे ऑनिक्स। OnePlus Mobile Price की बात की जाए तो वनप्लस नॉर्ड के 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 24,999 रुपये है।

फोन के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 27,999 रुपये और टॉप वेरिएंट में 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज है, इस मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है।

