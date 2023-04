Vivo T2 5G: पैसा वसूल है स्टायलिश लुक वाला लेटेस्ट वीवो स्मार्टफोन, बढ़िया बैटरी लाइफ के साथ शानदार कैमरा

Vivo T2 5G Review: वीवो टी2 5जी स्मार्टफोन 20000 रुपये से कम में आता है। जानें इस फोन में क्या हैं खामियां और खूबियां…

वीवो टी2 5जी का रिव्यू

Vivo T2 5G Review: वीवो ने भारत में अपनी T2 Series के नए स्मार्टफोन Vivo T2 5G और Vivo T2x 5G लॉन्च कर दिए हैं। वीवो टी2 5जी के साथ कंपनी ने बजट दाम में 5G सपोर्ट वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। टी2 5जी स्मार्टफोन कंपनी के Vivo T1 5G का अपग्रेड वेरियंट हैं। नए वीवो टी2 5जी को कंपनी ने 6 जीबी रैम व 8 जीबी रैम ऑप्शन के साथ 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में उपलब्ध कराया है। नए फोन की कीमत देश में 17,499 रुपये से शुरू होती है। हमने लेटेस्ट Vivo स्मार्टफोन को पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल किया है। आपको बताते हैं कि वीवो का यह फोन किन खूबियों और खामियों के साथ आता है। आइये करते हैं नए हैंडसेट का रिव्यू… Vivo T2 5G Design Vivo T2 5G की डिजाइन ऐसी है जो अधिकतर लोगों को पसंद आएगी। हमारे पास फोन का ब्लू वेरियंट है जो सूरज की रोशनी में चमकदार हो जाता है। फोन इस्तेमाल करने के दौरान हमने देखा कि कई लोगों को फोन पहली नजर में ही शानदार लगा। वीवो का यह फोन हाथ में प्रीमयम महसूस होता है। रियर पैनल की बात करें तो इस पर डाय्गोनल लाइन हैं और यह मैट टेक्स्चर ऑफर करता है। रियर पैनल पर ऊपर बायें कोने पर दो बड़े सर्कुलर कैमरा लेंस हैं। कैमरा मॉड्यूल भी ब्लू कलर में ही है और इसमें हाई डेफिनिशन फोटोग्राफी (High Definition Photography) टेक्स्ट लिखा हुआ है। फोन के किनारों को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कीमत के लिहाज से देखें तो इसकी डिजाइन बढ़िया है। रियर पैनल अलग-अलग लाइट पर पड़ने पर शेड बदलता है। वीवो टी2 5जी में नीचे की तरफ यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल दी गई है। वहीं ऊपरी किनारे पर सिम ट्रे और माइक्रोफोन मिलते हैं। दांयी तरफ वॉल्यूम और पावर बटन मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फोन में बांये किनारे पर कोई बटन नहीं मिलते हैं। Also Read Mivi Fort S200: घर बन जाएगा थिएटर, 10000 से कम में मजबूत और शानदार साउंडबार Vivo T2 5G Display टी2 5जी में 6.38 इंच AMOLED फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ 2408 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन में दी गई डिस्प्ले iQOO के स्मार्टफोन में मिलने वाली डिस्प्ले जैसी ही है। डिस्प्ले पर कलर शार्प दिखते हैं और व्यूइंग ऐंगल ठीकठाक है। हालांकि, सूरज की रोशनी में फोन को इस्तेमाल करने के दौरान हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया नहीं रहा। आउटडोर में फोन यूज करने पर हमें ब्राइटनेस फुल लेवल तक बढ़ानी पड़ी। डिस्प्ले पर बीच में नॉच डिजाइन दी गई है जो पंच-होल कटआउट ऑफर करती है। इस पंच-होल में सेल्फी सेंसर मौजूद है। वीवो टी2 5जी में AMOLED डिस्प्ले दी गई है। Vivo T2 5G Battery Vivo T2 5G स्मार्टफोन 30 मिनट में 50 फीसदी से ज्यादा तक चार्ज हो जाता है। हैंडसेट को फुल चार्ज होने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। हमारे रिव्यू के दौरान वीवो टी2 5जी स्मार्टफोन आसानी से सामान्य इस्तेमाल के साथ एक दिन तक चल जाता है। Vivo T2 5G Camera वीवो ट2 5जी स्मार्टफोन में रियर पर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। प्राइमरी सेंसर से ली गईं तस्वीरें दिन की रोशनी में बढ़िया रहती है। इन तस्वीरों की शार्पनेस और डिटेलिंग क्वॉलिटी अच्छी रहती है। फोटो के कलर और टोन भी ठीकठाक आती है। हालांकि, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर से कैद होने वाली फोटो में एज डिटेक्शन खराब रहता है। हालांकि, बोकेह इफेक्ट नैचुलर आता है। वीवो टी2 5जी में 64MP कैमरा दिया गया है। वीवो टी2 5जी में 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है। वहीं इनडोर में वीवो टी2 5जी फोन से ली गई तस्वीरों में थोड़ा नॉइज़ रहता है। लेकिन कलर यहां भी ठीक रहते हैं। फोन में दिए गए 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से ली गई सेल्फी की क्वॉलिटी शानदार रहती है। इन फोटो की डिटेलिंग, स्किन टोन एकदम बढ़िया होती है। रात में ली गई सेल्फी की क्वॉलिटी थोड़ी खराब रहती है। फोन में दिया गया नाइट मोड यहां बहुत ज्यादा मदद नहीं करता है। वीवो टी2 5जी में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। Vivo T2 5G Performance वीवो टी2 5जी स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया गया है। फोन में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हमारे पास हैंडसेट का 6 जीबी वेरियंट आया और हमने रिव्यू के दौरान फोन में हैंग होने जैसी कोई समस्या नहीं देखी। ऐप आराम से काम करते हैं और स्विच के दौरान कभी हैंग नहीं हुई। फोन में मल्टीटास्किंग बढ़िया तरीके से होती है और ऐप भी तेजी से लोड होते हैं। डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। हर दिन इ्स्तेमाल जैसे कॉलिंग, फोटोग्राफी, ब्राउजिंग, म्यूजिक के दौरान यह कभी हैंग नहीं हुआ। अगर आप फोन में थोड़ी-बहुत गेमिंग भी करेंगे तो फ्रेम ड्रॉप नहीं होता। Vivo T2 5G Software वीवो का यह लेटेस्ट 5जी स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड FunTouch OS 13 के साथ आता है। फोन में कई सारे ब्लोटवेयर पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। हालांकि, इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल किया जा सकता है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो ठीक तरह से काम करता है। वीवो के इस स्मार्टफोन में गूगल के ऐप्स पहले से इंसॉल मिलेंगे। वीवो टी2 5जी की कीमत 20000 से कम में आता है। यूजर्स चाहें तो Vivo T2 5G के यूजर इंटरफेस को अपनी पसंद के मुताबिक बदल सकते हैं। फोन में दिए जेस्चर फीचर्स और ऐनिमेशन भी ठीक से काम करते हैं। Vivo T2 5G: कैसा है वीवो का लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन? वीवो टी2 5जी को हमने करीब एक सप्ताह इस्तेमाल किया। रोजमर्रा के सारे काम जैसे ब्राउजिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, कॉलिंग के साथ फोन में किसी तरह की समस्या नहीं हुई। फोन की परफॉर्मेंस ठीक रहती है। बात करें फीचर्स की तो इसमें कुछ जरूरी काम के फीचर्स जैसे ऑलवेज़-ऑन डिस्प्ले नहीं है। यानी हर बार नोटिफिकेशन या टाइम देखने के लिए आपको फोन को ऐक्टिव करना होगा। फोन की लुक इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अगर आप एक स्टायलिश लुक वाले स्मार्टफोन को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं तो Vivo T2 5G बढ़िया ऑप्शन है। हालांकि, सेल्फी के शौकीन लोगों को रात में फोटोग्राफी के दौरान थोड़ी निराशा होगी। कुल मिलाकर कहें तो 17,499 रुपये की कीमत वाले इस फोन को बढ़िया लुक और डिजाइन, कैमरा के लिए खरीदा जा सकता है। हम इस फोन को देंगे 10 में से 8 रेटिंग।

