Vivo S1 Pro vs Realme X2: जानें, किस फोन के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार

Vivo S1 Pro vs Realme X2: जानें, कीमत और फीचर्स में कौन है बेहतर

Vivo S1 Pro vs Realme X2: हैंडसेट निर्माता कंपनी Vivo ने शुक्रवार को भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो एस1 प्रो को लॉन्च किया गया है। अहम खासियतों की बात करें तो लेटेस्ट वीवो स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में डायमंड आकार वाला कैमरा मॉड्यूल है। Vivo S1 Pro के फ्रंट पैनल में वाटरड्रॉप-डिस्प्ले नॉच को जगह मिली है। सिक्योरिटी के लिए Vivo Smartphone में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। मार्केट में वीवो ब्रांड के इस फोन की सीधी भिड़ंत रियलमी ब्रांड के Realme X2 से होगी।

Vivo S1 Pro Price in India vs Realme X2 Price in India: भारत में वीवो एस1 प्रो के 8 जीबी रैम/128 जीबी वेरिएंट की कीमत 19,990 रुपये तय की गई है। Vivo S1 Pro Sale के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। लेटेस्ट वीवो फोन के तीन कलर वेरिएंट भारत में उतारे गए हैं।

Vivo S1 Pro Sale Offers: वीवो ई-स्टोर पर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर 10 प्रतिशत कैशबैक, साथ ही 31 जनवरी तक वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा भी है। ग्राहकों की सुविधा के लिए 12 महीने तक की बिना ब्याज वाली ईएमआई है। ऑफलाइन स्टोर पर ICICI बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत कैशबैक और वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी। Jio Offers की बात करें तो 31 जनवरी तक Reliance Jio की तरफ से 12,000 रुपये के फायदे भी हैं।

Vivo S1 Pro Flipkart Offers: एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत की छूट, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 11,850 रुपये तक की छूट है, यदि आपको इसका पूरा फायदा मिल जाता है तो यह फोन आपको 8,140 रुपये में पड़ेगा। ग्राहकों की सुविधा के लिए बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा है लेकिन 25 प्रतिशत डाउन पेमेंट के साथ।

Realme X2 Price: अब बात करते हैं रियलमी एक्स2 की भारत में कीमत की। Realme फोन के 4 जीबी रैम/64 जीबी वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये, 6 जीबी रैम/128 जीबी वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट में 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज है, इसका दाम 19,999 रुपये है। इस रियलमी स्मार्टफोन के भी तीन कलर वेरिएंट भारत में उतारे गए थे। याद करा दें कि Realme X2 को भारत में पिछले महीने लॉन्च किया गया था।

Realme X2 Flipkart Offers: फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, Axis Bank बज़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत की छूट, पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 11,850 रुपये तक की छूट है, ग्राहकों के लिए बिना ब्याज वाली ईएमआई भी है।

Realme Offers: रियलमी की आधिकारिक साइट पर ऑफर्स की बात करें तो MobiKwik का इस्तेमाल करने पर 7 प्रतिशत सुपरकैश (750 रुपये), बजाज फिनसर्व की तरफ से बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा, Jio की तरफ से 11,500 रुपये तक के फायदे और पुराना फोन एक्सचेंज करने पर Cashify की तरफ से 500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट है।

Vivo S1 Pro बनाम Realme X2,सबसे पहले बात डिस्प्ले की: वीवो एस1 प्रो में 6.38 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। दूसरी तरफ, रियलमी एक्स2 में 6.4 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.5 प्रतिशत है।

रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज। वीवो एस1 प्रो में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर तो वहीं रियलमी एक्स2 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। रैम की बात करें तो वीवो एस1 प्रो में 8 जीबी रैम तो वहीं Realme ब्रांड के इस फोन में 8 जीबी तक रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए Vivo फोन में 128 जीबी स्टोरेज तो वहीं रियलमी एक्स2 के दो वेरिएंट हैं, एक 64 जीबी और दूसरा 128 जीबी स्टोरेज के साथ।

Vivo S1 Pro Camera बनाम Realme X2 Camera: वीवो एस1 प्रो के बैक पैनल में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, मैक्रो और बोकेह शॉट्स के लिए 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

रियलमी एक्स2 के बैक पैनल में चार रियर कैमरे हैं, 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल कैमरा सेंसर है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है। सेल्फी के लिए Realme ब्रांड के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 32MP फ्रंट कैमरा है।

बैटरी क्षमता। Vivo S1 Pro में 4,500 एमएएच की बैटरी है जो 18 वॉट डुअल इंज़न फास्ट चार्जिंग तकनीक सपोर्ट के साथ आती है। दूसरी तरफ, Realme X2 में 4,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी जो 30 वॉट वूक 4.0 फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ आती है।

