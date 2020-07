Vivo S1 Pro price in India: जानें, vivo mobile price के बारे में

Vivo S1 Pro price in India, best phone under 20000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Vivo ने अपने वीवो एस1 प्रो स्मार्टफोन की कीमत में 1000 रुपये की कटौती कर दी है। अहम खासियतों की बात करें तो इस Vivo Mobile के पिछले हिस्से में डायमंड आकार का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मॉड्यूल दिया गया है। मार्केट में इस फोन की सीधी भिड़ंत Poco X2, Realme X3 और Oppo F15 जैसे स्मार्टफोन्स से होती है।

best phone under 20000: Vivo S1 Pro Specifications

वीवो एस1 प्रो में 6.38 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन एंड्रॉयड 9 पाई पर आधारित फनटच ओएस 9.2 पर चलता है।

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए Vivo फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। कनेक्टिविटी के लिए 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5, वाई-फाई (डुअल-बैंड) और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है।

सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है। फोन में जान फूंकने के लिए 4,500 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 18 वॉट डुअल इंज़न फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस है।

phones under 20000: Vivo S1 Pro Camera

वीवो एस1 प्रो के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर है। साथ में 8MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर है। इसके अलावा मैक्रो और बोकेह शॉट्स के लिए 2MP के दो कैमरा सेंसर भी दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

mobiles under 20000: Vivo S1 Pro Price in India

Vivo Mobile Price की बात करें तो वीवो एस1 प्रो के 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में 1,000 रुपये की कटौती के बाद अब ये फोन 20,990 रुपये के बजाय 19,990 रुपये में मिल रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की Vivo S1 Pro नई कीमत के साथ ई-कॉमर्स साइट Amazon और Flipkart पर लिस्ट है।

