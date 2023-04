Vivo Pad 2: 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वीवो पैड 2 से उठा पर्दा, जानें दाम व फीचर्स

Vivo Pad 2 Features: 10,000mAh बैटरी वीवो पैड 2 की सबसे अहम खासियत है। यह टैबलेट 12.1 इंच डिस्प्ले के साथ आता है।

वीवो पैड 2 लॉन्च

