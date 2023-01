Smartphones under 10000 rupees: Vivo देश की टॉप स्मार्टफोन कंपनियों में शामिल है। वहीं Nokia लगातार बजट और मिड-बजट स्मार्टफोन लॉन्च के साथ बाजार में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वीवो और नोकिया के इन फोन को 10000 रुपये से कम दाम में ऑनलाइन प्लैटफॉर्म में खरीदा जा सकता है। Vivo Y01A, Vivo Y02, Vivo Y16s, Vivo Y15s, Nokia C 30, Nokia C01 Plus और Nokia C21 Plus स्मार्टफोन को ऑनलाइन ऑफर में लिया जा सकता है। जानें इन फोन के फीचर्स और दाम के बारे में…

Vivo Y01A: 7,999 रुपये

वीवो वाई01ए स्मार्टफोन को 7,999 रुपये में फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। फोन को फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक कार्ड के जरिए 5 प्रतिशत पर लिया जा सकता है। हैंडसेट में 2 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन में 6.51 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। वीवो के इस एंट्री-लेवल स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। वीवो वाई01 में मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर दिया गया है।

Vivo Y16: 9,999 रुपये

वीवो वाई16 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। फोन को फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक कार्ड के जरिए 5 प्रतिशत कैशबैक पर लिया जा सकता है। हैंडसेट में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। वीवो वाई16 स्मार्टफोन में 6.51 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन मीडियाटेक हीलियो पी35 प्रोसेसर दिया गया है।

Vivo Y02: 8,999 रुपये

वीवो वाई02 स्मार्टफोन को 8,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। हैंडसेट में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। वाई02 में 8 मेगापिक्सल रियर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। वीवो ने डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी है। स्मार्टफोन मीडियाटेक पी22 प्रोसेसर के साथ आता है।

Vivo Y15s: 9,499 रुपये

वीवो वाई15एस स्मार्टफोन को 9,499 रुपये में लिस्ट किया गया है। हैंडसेट में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 6.51 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। वाई15एस में 13 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। वीवो ने डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो पी35 प्रोसेसर मिलता है।

Nokia C 30: 9,850 रुपये

नोकिया सी 30 स्मार्टफोन को 9,850 रुपये में फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। नोकिया के इस फोन में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Nokia C 30 में 6.82 इंच एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। फोन में 13 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। हैंडसेट में 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। नोकिया के इस फोन में पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में स्प्रेडट्रम SC9863A प्रोसेसर दिया गया है।

Nokia C01 Plus: 6,999 रुपये

नोकिया सी01 प्लस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक कार्ड के साथ 5 प्रतिशत कैशबैक पर लिया जा सकता है। हैंडसेट में 2 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन में 5.45 इंच की डिस्प्ले मिलती है। फोन में 5 मेगापिक्सल रियर और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस हैंडसेट में 3000mAh की बैटरी मौजूद है। फोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर के साथ आता है।

Nokia C21 Plus: 10,299 रुपये

नोकिया सी21 प्लस स्मार्टफोन को 10,299 रुपये की कीमत में फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया गया है। फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक कार्ड के जरिए फोन लेने पर 5 प्रतिशत कैशबैक के साथ लिया जा सकता है। नोकिया के इस फोन में 3 जीबी रैम व 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में 6.57 इंच एचडी+ डिस्प्ले मिलती है। हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Nokia C21 Plus में 5050mAh की बैटरी है। फोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है।