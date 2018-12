कंपनी ने इस ऑफर को ‘New Phone New You’ का नाम दिया है।(image source-Vivo V11 Pro)

स्मार्टफोन कंपनी Vivo यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आयी है, जिसके तहत यूजर्स सिर्फ 101 रुपए देकर नया स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इस ऑफर के लिए Vivo ने बजाज फाइनेंस के साथ हाथ मिलाया है। खबर के अनुसार, वीवो और बजाज फाइनेंस ने नए साल पर 41 दिनों के लिए एक ऑफर पेश किया है। इस ऑफर को New Phone, New You का नाम दिया गया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स सिर्फ 101 रुपए की डाउन पेमेंट देकर वीवो का नया स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, फोन की बाकी रकम का 6 किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। यह ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा। साथ ही यह ऑफर सिर्फ ऑफलाइन ही उपलब्ध रहेगा।

कैसे उठाएं ऑफर का फायदाः हालांकि New Phone, New You ऑफर के तहत सिर्फ 10,000 या उससे ज्यादा की कीमत का ही स्मार्टफोन खरीदा जा सकेगा। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को Vivo और बजाज फाइनेंस की साझेदारी वाले रिटेल स्टोर पर जाना होगा। इसके बाद 10,000 या उससे ज्यादा की कीमत वाले स्मार्टफोन को चुनने के बाद यूजर्स की केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें यूजर्स से आधार कार्ड और पैन कार्ड आदि की जानकारी ली जाएगी। केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यूजर्स अग्रिम राशि के तौर पर 101 रुपए देंगे और फोन उनका हो जाएगा। फोन की बाकी बची हुई कीमत 6 किस्तों में बांटकर हर महीने वसूली जाएगी।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई यूजर 44,990 रुपए कीमत का Vivo Nex फोन खरीदता है तो अग्रिम राशि के तौर पर 101 रुपए देने के बाद बाकी बची हुई रकम 44,889 रुपए को 7,481 रुपए की किस्तों में बांटा जाएगा। जिनका भुगतान यूजर को आगामी 6 माह तक हर महीने करना होगा। इस शानदार ऑफर के साथ ही कंपनी HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स से खरीददारी करने पर जीरो डाउनपेमेंट पर फोन खरीदने और उस पर 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है। इसके अलावा HDB फाइनेंस सर्विस द्वारा फोन फाइनेंस कराने पर भी कंपनी जीरो डाउन पेमेंट का ऑफर दे रही है।

