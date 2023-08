Vi Independence Day Offers: वोडाफोन आइडिया का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को 50GB तक फ्री डेटा और रिवॉर्ड, डिटेल

Vi Independence Day Offers: वोडाफोन आइडिया ने इंडिपेन्डेंस डे ऑफर के तहत अपने ग्राहकों को नए रिवॉर्ड्स देने का ऐलान किया है।

वोडाफोन आइडिया इंडिपेन्डेंस डे ऑफर

Vi Independence Day Offer: वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने प्रीपेड-ग्राहकों के लिए Independence Day ऑफर्स का ऐलान किया है। अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए Vodafone Idea ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर Vi App पर एक्सक्लूसिव ऑफर्स उपलब्ध कराए हैं। 12 से 18 अगस्त के बीच Vi App पर कंपनी अपने ग्राहकों को ढेरों डील के साथ ही कई अवॉर्ड जीतने का मौका दे रही है। Vi Independence Day Offers 199 रुपये और इससे ज्यादा के सभी अनलिमिटेड डेटा रिचार्ज पर कंपनी 50 जीबी तक अतिरिक्त एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। इसके अलावा 1,449 रुपये और 3,099 रुपये के रिचार्ज पैक पर वोडाफोन आइडिया ग्राहकों को क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट के तौर पर मिलेंगे। Also Read Flipkart Big Bachat Dhamaal: 43 इंच स्मार्ट टीवी पर मिल रही 75 प्रतिशत तक छूट, फ्लिपकार्ट सेल की टॉप-3 डील Vi ऐप पर एक्सक्लूसिव तौर पर ‘Spin the wheel’ कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाएगा। और कंपनी हर घंटे एक लकी विनर घोषित करेगी जिसे 3099 रुपये वाला रिचार्ज पैक फ्री ऑफर किया जाएगा। बता दें कि 3099 रुपये वाला Vi Recharge Pack एक साल की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा, वोडाफोन आइडिया ने 1 जीबी या 2 जीबी अतिरिक्त डेटा, SonyLiv के सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट भी रिवॉर्ड के तौर पर देने का ऐलान किया है। Also Read Best Smartphones: 10000 रुपये से कम वाले ब्रैंडेड स्मार्टफोन, जानें टॉप-4 ऑप्शन बता दें कि Independence Day के मौके पर आए Vi के ये नए ऑफर्स और कॉन्टेस्ट एक्सक्लूसिव तौर पर Vi के ऐंड्रॉयड और iOS ऐप पर उपलब्ध है। Reliance Jio Offers गौर करने वाली बात है कि रिलायंस जियो ने भी हाल ही में Independence Day 2023 के तहत एक नए स्पेशल ऑफर का ऐलान किया। जियो Independence Day 2023 Offer के तहत कंपनी ने 2099 रुपये वाला ऐनुअल रिचार्ज प्लान को प्रमोट किया है। इस ऑफर के तहत जियो ग्राहक 249 रुपये या ज्यादा के Swiggy ऑर्डर पर 100 रुपये तक का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा Yatra प्लेटफॉर्म से फ्लाइट टिकट बुक करने पर 1,500 रुपये तक बचाए जा सकते हैं। डोमेस्टिक होटल बुकिंग करने पर यूजर्स 15 प्रतिशत (4,000 रुपये तक) की छूट पा सकते हैं। Ajio से ऑर्डर करने पर ग्राहक 200 रुपये की बचत कर सकते हैं। Independence Day स्पेशल सेल के तहत 999 रुपये से ज्यादा की शॉपिंग करने पर 20 प्रतिशत का डिस्काउंट पा सकते हैं।

