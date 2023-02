iPhone 14 पर मिल रहा अब तक का सबसे तगड़ा ऑफर, 30000 रुपये तक बचाने का मौका

iPhone 14 Valentine’s Day Offer: आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस को Imagine से बैंक डिस्काउंट व फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट पर लेने का मौका है।

iPhone 14 और iPhone 14 Plus में ऐप्पल ए15 बायोनिक चिपसेट दिया गया है।

Valentine’s Day Sale on iPhone 14: पिछले साल (2022) सितंबर में ऐप्पल ने iPhone 14 Series में चार नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। क्यूपर्टिनो की टेक दिग्गज ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को बाजार में उपलब्ध कराया था। अब जबकि इन आईफोन मॉडल्स को लॉन्च हुए कुछ महीने हो चुके हैं तो इन पर लगातार डिस्काउंट व ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप भी अपने आईफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या फिर ऐंड्रॉयड से iPhone पर स्विच करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड iPhone 14 को 43,900 रुपये तक में खरीदने का मौका है। Valentine’s Day के मौके पर भारत में ऐप्पल के सबसे बड़े ऑथराइज्ड रिटेलर Imagine ने आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस पर सेल का ऐलान किया है। इस सेल में रिटेलर डिस्काउंट, कार्ड कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर दिए जा रहे हैं। iPhone 14 Discount offer आईफोन 14 के 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 79,900 रुपये में उपलब्ध कराया गया था। जबकि iPhone 14 के 256 जीबी व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत क्रमशः 89,900 रुपये और 1,09,900 रुपये है। Imagine से आईफोन 14 को लेने पर इंस्टेंट 6000 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा HDFC बैंक कार्डधारक 4000 रुपये कैशबैक भी पा सकते हैं। इसके बाद फोन की कीमत 69,900 रुपये रह जाएगी। Also Read 20,000 रुपये से कम वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, इनमें हैं पावरफुल फीचर्स ग्राहकों को ट्रेड-इन ऑप्शन भी दिया जा रहा है जिसके तहत पुराने फोन के बदले आईफोन लेने पर 20,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू आपकी डिवाइस की कंडीशन और ब्रैंड के हिसाब से अलग-अलग होगी। Also Read 5000mAh बैटरी वाले Poco X5 5G से उठा पर्दा, इसमें है 256GB स्टोरेज और 8GB रैम iPhone 14 Plus Discount offer आईफोन 14 प्लस की बात करें तो आमतौर पर 79,900 रुपये में बिकने वाले आईफोन 14 प्लस को भी डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। Imagine से यह फोन लेने पर 7,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और HDFC बैंक कार्ड के जरिए 4,000 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। फोन को EasyEMI ट्रांजैक्शन पर लिया जा सकता है। इसके बाद हैंडसेट की कीमत 68,900 रुपये रह जाती है। नॉन-प्रो मॉडल्स पर मिल रहे इन ऑफर्स के साथ आईफोन 14 नॉन-प्रो मॉडल वेल्यू-फॉर मनी हैं। आईफोन 14 प्लस को लेकर ऐसी खबरें भी हैं कि फिलहाल मार्केट में उपलब्ध अब तक का बेस्ट बैटरी लाइफ आईफोन है। वहीं स्टैंडर्ड आईफोन 14 में iPhone 13 की तुलना में थोड़ी सी बड़ी बैटरी लाइफ दी गई है। iPhone 14 स्मार्टफोन iOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसमें ए15 बायोनिक हेक्सा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB रैम है और 128GB, 256GB व 512GB इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं।

