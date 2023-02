iPhone 14, iPhone 14 Plus Discount: अगर आप नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Valentine’s Say एक बढ़िया मौका हो सकता है। भारत में ऐप्पल के आधिकारिक ऑथराइज्ड रिटेलर Imagine Stores से ऐप्पल के कई प्रॉडक्ट जैसे iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13, AirPods Pro, iPads, MacBooks के अलावा Apple Watch Series पर छूट दी जा रही है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में ऐप्पल के एक और रिटेलर iVenus ने भी आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस पर भारी छूट देने का ऐलान किया है। हम आपको बता रहे हैं आईफोन पर मिल रहे बेस्ट ऑफर्स के बारे में…

Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro: Valentine’s Day discount

Imagine से आईफोन 14 को 69,900 रुपये जबकि आईफोन 14 प्लस को 78,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर लिया जा सकता है। iPhone 14 Pro को 1,23,900 रुपये जबकि प्रो मैक्स को 1,33,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर लेने का मौका है। Imagine Store से आईफोन 14 को 6,000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट के अलावा HDFC बैंक कैशबैक ऑफर के साथ 69,900 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। यह दाम 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का है। वहीं आईफोन 14 प्लस पर 7,000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

बात करें प्रो सीरीज की तो आईफोन 14 प्रो को इमेजिन स्टोर से 3000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट और 3000 रुपये HDFC बैंक कैशबैक ऑफर के साथ लिया जा सकता है। यानी दोनों ऑफर के साथ आप कुल 6,000 रुपये की छूट पा सकते हैं।

इसके अलावा iVenus पर भी आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस स्मार्टफोन पर क्रमशः 8000 रुपये व 9000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस ऑफर को HDFC बैंक कैशबैक ऑफर के साथ 4000 रुपये की छूट भी पाई जा सकती है। इसके अलावा पुराने आईफोन को एक्सचेंज करने पर 22,000 रुपये तक की छूट भी मिल जाएगी। इसके बाद आईफोन 14 की प्रभावी कीमत 37,900 और प्लस वेरियंट की प्रभावी कीमत 46,900 रुपये रह जाएगी। बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने आईफोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी।

Apple iPhone 13: Valentine’s Day discount offers

ऐप्पल आईफोन 13 एक बढ़िया डिवाइस है। कई रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G फोन है। और अब वैलेंटाइन्स डे ऑफर के तहत इस हैंडसेट 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट पर डिस्काउंट पाया जा सकता है। Imagine Stores से आईफोन 13 के 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 60,900 रुपये और 256GB स्टोरेज वेरियटं को 70,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। Imagine से आईफोन 14 पर 7,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट के अलावा HDFC बैंक से 2000 रुपये कैशबैक ऑफर का फायदा लिया जा सकता है। 60,900 रुपये की कीमत के साथ आईफोन 13 बाजार में उपलब्ध बेस्ट प्रीमियम डिवाइस में से एक है।

वहीं iVenus से iPhone 13 को 7000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही HDFC बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड यूजर्स को 2000 रुपये कैशबैक भी मिलेगा। पुराने आईफोन के बदले आईफोन 13 को लेने पर 22,000 रुपये तक डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद फोन की प्रभावी कीमत घटकर 30,900 रुपये रह जाती है। आईफोन 13 के लिए यह एक बेहतरीन डील है। बता दें कि यह एक्सचेंज वैल्यू बेहतर कंडीशन वाले पुराने आईफोन 12 या आईफोन 11 को लेने पर ही संभव है।

MacBook Air, Apple Watch, AirPods Pro Discount

Imagine Stores से ऐप्पल के दूसरे प्रॉडक्ट को डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इनमें MacBook Air, Pro, Watch Series 8 और SE 2 व AirPods Pro शामिल हैं। सभी एयरपॉड्स पर इमेजिन स्टोर से 900 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के अलावा HDFC बैंक कार्ड के साथ 2,500 रुपये तक कैशबैक पाया जा सकता है। एयरपॉड्स प्रो को इस ऑफर के तहत 23,500 रुपये तक की प्रभावी कीमत पर लिया जा सकता है। जबकि AirPods (2nd Gen) को 12,500 रुपये में खरीदने का मौका है।

ऐप्पल वॉच सीरीज 8 को 40,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर लिया जा सकता है। इस वॉच सीरीज पर 2000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट और 3000 रुपये HDFC बैंक कैशबैक ऑफर है। वहीं 40mm Watch SE को 26,900 रुपये (1000 रुपये इंस्टें डिस्काउंट और 2000 रुपये कैशबैक) की कीमत पर लिया जा सकता है।

MacBook Air (M1) को 74,915 रुपये की प्रभावी कीमत पर लिया जा सकता है। वहीं M2 वेरियंट को 97,910 रुपये में लेने का मौका है। यह दाम 256GB स्टोरेज वेरियंट का है। दोनों मैकबुक एयर को HDFC बैंक कार्ड के साथ खरीदने पर 10,000 रुपये कैशबैक के साथ लिया जा सकता है। Imagine Store से M1 वेरियंट को 14,985 रुपये जबकि M2 वेरियंट को 11,990 रुपये के डिस्काउंट पर लिया जा सकता है। इन दोनों ऑफर को क्लब करने से प्रभावी कीमत मिल जाएगी।