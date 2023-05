7000mAh बैटरी व 128GB स्टोरेज वाला नया हैंडसेट लॉन्च, जानें दाम व सारे फीचर्स

VAIO TL10 Android tablet Launched: वायो TL10 टैबलेट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा व 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है।

वायो TL10 ऐंड्रॉयड टैबलेट लॉन्च

VAIO TL10 Tablet Launched: सोनी के स्पिन ऑफ ब्रैंड VAIO की शुरुआत करीब 10 साल पहले हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि वायो अभी भी कंप्यूटर मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। VAIO TL10 टैबलेट कंपनी का नया प्रॉडक्ट है और इसके साथ वायो ने टैबलेट मार्केट में एंट्री कर ली है। बता दें कि वायो के कुछ Windows लैपटॉप भी मार्केट में उपलब्ध है। VAIO TL10 टैबलेट ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। डिवाइस के साथ पोर्टेबल कीबोर्ड भी मिलता है जिसके जरिए डिवाइस को 2-in-1 कंप्यूटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। VAIO TL10 Features वायो टीएल10 में 10.4 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 2000 x 1200 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। इस टैबलेट में UNISOC Huben T616 प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस में ग्राफिक्स के लिए Mali-G57MP1 GPU है। इस टैबलेट को 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया गया है। कैमरे की बात करें तो यह टैबलेट 8 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ आता है। डिवाइस में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिवाइस में 4G LTE सपोर्ट दिया गया है। यह टैबलेट ड्यूल-सिम सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए VAIO TL10 में वाई-फाई 5 और ब्लूटूथ 5.0 फीचर्स दिए गए हैं। Also Read 50MP कैमरा और 256GB स्टोरेज वाले नए स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व सारे फीचर्स यह टैबलेट ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। VAIO TL10 में 3.5 एमएम हेडफोन जैक हैं। हैंडसेट को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है। Also Read Gmail यूजर्स के लिए Google की चेतावनी! नए स्कैम से मचा बवाल, चोरी हो जाएगा सारा पैसा और डाटा VAIO TL10 ऐंड्रॉयड टैबलेट को ब्राज़ील में 1,799 ब्राजीलियन रियाल (करीब 29,700 रुपये) है। फिलहाल दूसरे मार्केट में डिवाइस को लॉन्च किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

