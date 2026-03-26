अमेरिका की लॉस एंजिल्स कोर्ट की एक जूरी ने बुधवार को मेटा और यूट्यूब को जानबूझकर ऐसे एडिक्टिव प्रोडक्ट डिजाइन करने का दोषी पाया, जिससे एक युवा यूजर को नुकसान हुआ। यह एक ऐतिहासिक सोशल मीडिया एडिक्शन ट्रायल था, जो शायद भविष्य के मामलों के लिए एक संकेत का काम करेगा।

लॉस एंजिल्स की एक कोर्ट में जूरी ने पाया कि टेक कंपनियों ने उस प्लेटफॉर्म के डिजाइन में लापरवाही की, जिससे 20 वर्ष के मुद्दई को नुकसान हुआ और यूजर्स को इसके खतरों के बारे में चेतावनी देने में नाकाम रहीं।

जूरी ने उन सवालों का जवाब हां में दिया जिनमें पूछा गया था कि क्या प्लेटफॉर्म ने गलत इरादे, दबाव और धोखाधड़ी से काम किया। जूरी ने 6 मिलियन डॉलर (लगभग 56 करोड़ रुपये) का हर्जाना देने का आदेश दिया, जिसमें मेटा को लगभग 70% और YouTube को बाकी 30% देना होगा।

सेक्शन 230 की चुनौती

सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमे आमतौर पर Section 230 of the Communications Decency Act के कारण मुश्किल हो जाते हैं। इस कानून के मुताबिक इंटरनेट प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाते, इसलिए ज्यादातर केस जूरी तक पहुंचने से पहले ही खारिज हो जाते हैं।

लेकिन इस मामले में प्लेनटिफ ने अपनी दलील बदलकर इस बाधा को पार करने की कोशिश की। जूरी से किसी खास पोस्ट या वीडियो का मूल्यांकन करने को नहीं कहा गया। इसके बजाय उनसे प्लेटफॉर्म के डिजाइन और आर्किटेक्चर जैसे फीड कैसे बनते हैं, यूजर्स को एंगेज कैसे रखा जाता है और उन्हें बार-बार वापस आने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है पर विचार करने को कहा गया।

केस को कंटेंट के बजाय प्रोडक्ट डिजाइन के नजरिये से पेश किया गया, जिसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी कानून के सिद्धांत लागू होते हैं। यानी जिम्मेदारी इस बात पर तय हो सकती है कि प्रोडक्ट कैसे बनाया गया है न कि उसमें क्या कंटेंट है।

कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट की जज कैरोलिन कुहल ने ट्रायल से पहले वह लिमिट तय कर दी थी। उन्होंने कहा कि जूरी मेंबर्स को यह तय करना होगा कि कहा गया नुकसान थर्ड-पार्टी कंटेंट से हुआ, जिससे सेक्शन 230 इम्यूनिटी ट्रिगर होगी या कंपनियों के अपने डिजाइन चॉइस से हुआ।

कैलिफोर्निया कानून के तहत, नेग्लिजेंस के लिए चार एलिमेंट्स (देखभाल की ड्यूटी, उस ड्यूटी का ब्रीच, कॉजेशन और नुकसान) की जरूरत होती है। जूरी ने माना कि Meta Platforms और YouTube इन सभी पहलुओं में जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।

कॉजेशन स्टैंडर्ड डिफेंस के लिए सेंट्रल था। मेटा ने सोशल मीडिया के बाहर के फैक्टर्स की ओर इशारा किया, जिसमें प्लेनटिफ के पर्सनल हालात और मेडिकल हिस्ट्री शामिल हैं, यह तर्क देने के लिए कि प्लेटफॉर्म नुकसान का कारण नहीं हो सकते।

लेकिन कानून में सिर्फ कारण की जरूरत नहीं है। “सब्सटेंशियल फैक्टर” टेस्ट के तहत, सवाल यह है कि क्या डिफेंडेंट के व्यवहार ने नुकसान पहुंचाने में कोई खास भूमिका निभाई। जूरी ने यह नतीजा निकाला कि ऐसा हुआ।

गलत इरादे के नतीजे ने लिमिट को और बढ़ा दिया। कैलिफ़ोर्निया कानून के तहत, इसके लिए सेफ्टी को जानबूझकर नज़रअंदाज़ करना जरूरी है। जूरी को उस नतीजे पर पहुंचने के लिए, यह मानना ​​पड़ा कि कंपनियां सिर्फ लापरवाह नहीं थीं, बल्कि रिस्क के बारे में जानती थीं और फिर भी आगे बढ़ीं।

ट्रायल में पेश किए गए कंपनी के अंदरूनी मटीरियल में रिसर्च और कम्युनिकेशन शामिल थे, जो दिखाते थे कि युवा यूजर्स के लिए रिस्क पता थे। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि नुकसान हुआ, बल्कि यह कि सिस्टम के अंदर इसे पहले से देखा जा सकता था जैसा कि डिजाइन किया गया था।

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