UPI Lite: ऑफलाइन मोड में अब यूपीआई से कर सकेंगे 500 रुपये तक पेमेंट, RBI ने बढ़ा दी लिमिट

UPI Lite Limit Increased: ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क Edited by Naina Gupta Written by

यूपीआई लाइट

Follow us on



instagram

telegram