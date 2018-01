फ्रेंच रिसर्चर ने mAadhaar ऐप पर उठाए सवाल, जताया जानकारी लीक होने का खतरा

आधार कार्ड बन गया है तो आपकी पूरी जानकारी अब सरकार के आधार सिस्टम में मौजूद है। आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और आपने अपने फोन में mAadhaar app को इंस्टॉल कर रखा है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको आधार ऐप से कुछ भी करने के लिए हर बार पासवर्ड डालना पड़ता होगा। इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर बार पासवर्ड डालना पड़े ताकि आपका डेटा कोई न चुरा सके। अब इसकी सिक्योरिटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल फ्रेच के एक रिसर्चर ने mAadhaar ऐप पर सवाल उठाए हैं। उसने इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। रिसर्चर ने जानकारी लीक होने का खतरा जताया है। रिसर्चर ने वीडियो में बताया है कि कैसे mAadhaar ऐप की पासवर्ड सिक्योरिटी को हटाया जा सकता है। इसके लिए किसी ऐप या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अपने mAadhaar ऐप की सेटिंग्स में बदलाव करके ऐसा किया जा सकता है। एक बार सिक्योरिटी हटाने के बाद ऐप में कुछ भी करने के लिए पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Bug in the official #Aadhaar #android app. By default, the application asks for the password for each action. In the settings, you can deactivate this password protection.

By force quitting the app when you deactivate this mechanism you don’t need to enter the password. pic.twitter.com/HJ8PqyIXS1

