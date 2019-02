UIDAI Aadhar Card Address, Mobile Number, Name Update Online: आधार (Aadhaar), मतलब 12 डिजिट का नंबर, जो भारत सरकार भारतीयों के लिए जारी करती है। यूआईडीएआई (Unique Identification Authority of India) को केंद्र सरकार ने लोगों का बायोमीट्रिक डेटा समेत दूसरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकार दिया है। अगर आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार होना जरूरी है। वहीं बैंक अकाउंट खुलवाने, नया सिम कार्ड लेने और प्राइवेट कंपनियां में नौकरी के दौरान आधार कार्ड की जरुरत नहीं है। आधार को पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स में जनसांख्यिकीय विवरण एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको अपने आधार में कोई बदलाव करवाना है तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं।

How to update address on Aadhaar card? – आधार कार्ड में पता कैसे अपडेट करा सकते हैं

– यदि आप हाल ही में एक नए शहर में गए हैं या अपना पता बदल दिया है, तो अब आप अपने नए पते को ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ कोई भी आधार सेल्फ-सर्विस पोर्टल से जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना पता अपडेट कर सकता है।

– रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी है क्योंकि उसी पर पता अपडेट करने के लिए वन टाइम पासवर्ड आता है। सबसे पहले आपको आधार की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा।

– वेबसाइट पर जाकर जब आप इसे नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको Update Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से आपको अब ऑनलाइल पता बदलने (Update your address online) के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

– Update your address online पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब इस पर पर नीले बॉक्स में Update address लिखा आ रहा होगा। उस पर क्लिक करें।

– Update address पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके साथ ही एक बॉक्स में वेरिफिकेशन कोड आ रहा होगा उसे डालना है। अब Send OTP पर क्लिक करना है।

– Send OTP पर क्लिक करते ही आधार डेटा में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अब उस OTP को ओटीपी के लिए आ रहे बॉक्स में भरकर लॉगिन पर क्लिक करें।

– अब यहां आपको अपने आधार में अपडेशन के लिए कई बॉक्स दिखाई देंगे। आपको अब Address के बॉक्स के सामने टिक करना है।

– अब आपको इसमें अपना पता भरना है। इसके साथ ही भरे गए नए पते का प्रूफ भी अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद Submit Update Request पर क्लिक कर दें।

– अब अगर आपको अपने पते में कुछ और बदलाव करना है तो “Modify” पर क्लिक कर दें।

– अब बदलाव करने के बाद सत्यापन (declaration) के बॉक्स में टिक कर दें और प्रोसीड कर दें।

– प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब यहां आपको वह डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है जिसे आप एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

– इसके बाद वह बीपीओ के बारे में पूछेगा। यहां बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर के सामने Yes पर टिक करें। यह बीपीओ आपके द्वारा अपलोड की गईं डिटेल्स को वेरिफाई करेगा।

– आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर {Update Request number (URN)} भी दिया जाएगा। इससे आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेट्स जान सकते हैं।

