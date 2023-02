Twitter lays off 10% workforce: Twitter Inc ने एक बार फिर कंपनी ने कम से कम 200 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि यह संख्या फिलहाल ट्विटर में काम कर रहे कुल लोगों का करीब 10 प्रतिशत है। New York Times की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बता दें कि अक्टूबर 2022 में अरबपति कारोबारी Elon Musk (एलन मस्क) द्वारा ट्विटर की कमान संभालने के बाद से लगातार छंटनी की जा रही है।

NYT की रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया, शनिवार (25 फरवरी) की रात हुए इस लेऑफ (Layoff) का असर प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर पर पड़ा है। ये लोग मशीन लर्निंग और साइट रिलायबिलिटी जैसी चीजों के लिए काम कर रहे हैं। इनकी मदद से ट्विटर के कई सारे फीचर्स को ऑनलाइन रखने में मदद मिलती है।

नवंबर में 3,700 कर्मचारियों की हुई छंटनी

गौर करने वाली बात है कि एलन मस्क के जनवरी 2023 में किए गए ट्वीट के मुताबिक, फिलहाल माइक्रोब्लॉगिंग साइट में करीब 2,300 एक्टिव कर्मचारी हैं। इससे पहले नवंबर 2022 में कंपनी ने बड़ी संख्या में नौकरियों में छंटनी की थी। मस्क ने कॉस्ट कटिंग का हवाला देते हुए करीब 3,700 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया था। बता दें कि मस्क ने 44 बिलियन डॉलर की डील में दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी को खरीदा है।

नवंबर में मस्क ने कहा था कि कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी गिरावट हुई है क्योंकि कॉन्टेन्ट मॉडरेशन के बीच विज्ञापनदाताओं ने अपने हाथ खींचने शुरू किए हैं।