Twitter blue tick: Twitter (ट्विटर) यूजर हैं और आपका अकाउंट ब्लू टिक भी है? लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो ब्लू टिक के लिए कोई पैसा नहीं देते हैं और ट्विटर की इस सर्विस का फ्री में फायदा उठा रहे हैं तो अब और नहीं। जी हां, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने एक और नया फैसला ले लिया है। अगर आप फ्री ब्लू टिक यूजर्स हैं तो 1 अप्रैल से आपका ब्लू टिक हट जाएगा। शुक्रवार (24 मार्च 2023) को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2023 से उन सभी यूजर्स का ब्लू टिक हट जाएगा जिन्होंने पेड वेरिफिकेशन सर्विस यानी ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन (Twitter Blue Subscription) नहीं लिया है। ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क के मालिकाना हक वाले ट्विटर ने यह फैसला Twitter Blue Subscription प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के इरादे से लिया है। अब ट्विटर, इंडिविजुअल यूजर्स और ऑर्गनाइज़ेशन्स से वेरिफिकेशन बैज बरकरार रखने के लिए अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम यानी ट्विटर ब्लू में साइन अप करने के लिए कह रही है। कंपनी का इरादा सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के जरिए कम से कम आधा रेवेन्यू जेनरेट करने का है। 1 अप्रैल से फ्री ब्लू टिक को बाय-बाय कंपनी ने एक ट्वीट कर बताया, '1 अप्रैल से हम अपने लेगेसी वेरिफाइड प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं और फ्री वेरिफाइड चेकमार्क्स को हटा रहे हैं। ट्विटर पर अपने ब्लू चेकमार्क को रखने के लिए, यूजर्स Twitter Blue को साइनअप कर सकते हैं।' इस ट्वीट के साथ कंपनी ने अपने प्रीमियम प्रोग्राम का लिंक भी सब्सक्राइब करने के लिए शेयर किया है। बता दें कि ट्विटर ब्लू प्रोग्राम के तहत iOS और ऐंड्रॉयड यूजर्स को 900 रुपये देने होते हैं। इसके साथ यूजर्स को ब्लू टिक मार्क मिल जाएगा, जो शुरुआत में सिर्फ जानी-मानी हस्तियों के लिए ही रिजर्व था। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए वेब यूजर्स को 650 रुपये देने होते हैं। अमेरिका में iOS यूजर्स को इस प्रोग्राम के लिए 11 डॉलर और ऐंड्रॉयड यूजर्स को 8 डॉलर चार्ज किया जाता है। ट्विटर ब्लू पेड सब्सक्रिप्शन को 2022 में उस समय रिलीज किया गया था जब अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इससे पहले ट्विटर वेरिफिकेशन सिर्फ राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, पत्रकारों और जाने-माने लोगों के लिए ही उपलब्ध था। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के साथ अब कोई भी ट्विटर पर वेरिफिकेशन बैज पा सकता है। क्या है Twitter Blue Subscription ट्विटर ब्लू सर्विस के जरिए यूजर्स 4000 अक्षरों तक का ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी कन्वर्सेशन में प्रायोरिटी रैंकिंग भी दी जाती है। ब्लू सब्सक्राइबर्स को ट्विटर कम विज्ञापन दिखात है और ये यूजर्स लंबे समय तक के वीडियो पोस्ट कर सकते हैं।

