Truecaller: नए फीचर से फ्रॉड और ठगों पर लगेगी लगाम, सामने दिखेगी कॉल करने वाले की असली पहचान

Truecalller Digital Government Directory: ऐप में डिस्ट्रिक्ट और नगर-निगम लेवल पर भी कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे।

Truecaller digital government directory में सरकारी अफसरों और मंत्रालयों के नंबर उपलब्ध हैं।

