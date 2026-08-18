मेटा के प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर हजारों केस चल रहे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में इस हफ्ते शुरू होने वाला मुकदमा इनमें सबसे बड़े मामलों में से एक है। इसमें राज्य मेटा से भारी वित्तीय हर्जाने की मांग कर रहे हैं, जो सैद्धांतिक तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा, राज्य कंपनी के Facebook और Instagram को चलाने के तरीके में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं।

क्या है आरोप?

केस में सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि वह जानबूझकर ऐसे फीचर डिजाइन करके युवाओं के मेंटल हेल्थ संकट में योगदान दे रही है, जिनसे बच्चे उसके प्लेटफॉर्म के आदी हो जाते हैं। इसमें यह भी दावा किया गया है कि मेटा फ़ेडरल कानून का उल्लंघन करते हुए, 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा उनके माता-पिता की मंजूरी के बिना रेगुलर तौर पर इकट्ठा करता है।

केस में कहा गया है, “मेटा ने युवाओं और टीनएजर्स को लुभाने, जोड़ने और आखिर में फंसाने के लिए पावरफुल और पहले कभी नहीं देखी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसका मकसद मुनाफा कमाना है और अपने फाइनेंशियल फायदों को ज्यादा से ज्यादा करना है।”

3 साल पहले हुआ था ये मुकदमा फाइल

एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दर्जनों राज्यों ने तीन साल पहले यह केस फाइल किया था। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में फ़ेडरल कोर्ट में मंगलवार से शुरू होने वाले ट्रायल में चार राज्य प्लेनटिफ हैं कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी। बाकी 25 राज्यों में बाद में ट्रायल होने की उम्मीद है।

मेटा ने कहा कि वह आरोपों से सहमत नहीं है और ट्रायल के सबूत युवाओं को सपोर्ट करने के उसके कमिटमेंट को दिखाएंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा, “हमने माता-पिता की बात सुनी है, एक्सपर्ट्स और लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम किया है और सबसे जरूरी मुद्दों को समझने के लिए गहरी रिसर्च की है।”

मेटा के लिए, जो इस साल बच्चों और टीनएजर्स को नुकसान पहुंचाने के दो अहम केस पहले ही हार चुका है, दांव ऊंचे हैं। कंपनी ने पिछले महीने प्रॉफ़िट में एक रेयर गिरावट की रिपोर्ट की, जिसका एक कारण 2.4 बिलियन डॉलर का लीगल खर्च था। 1.4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा, जिसका खुलासा मेटा ने एक लीगल फाइलिंग में किया था, लगभग मेनलो पार्क, कैलिफ़ोर्निया की कंपनी के पूरे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जितना है — यानी, स्टॉक मार्केट में उसके सभी आउटस्टैंडिंग शेयरों की वैल्यू। इसे चुकाने से मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स जरूर दिवालिया हो जाएगा और शायद कंपनी सरकारी मालिकाना हक में आ जाएगी।

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संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्य न्यू मैक्सिको की एक राज्य अदालत ने गुरुवार को इंस्टाग्राम-फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ के लिए 567 मिलियन डॉलर का फंड देने का आदेश दिया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…