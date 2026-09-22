TRAI New Rules: मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने बड़ा बदलाव किया है। अब उन ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा वाले विशेष टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने होंगे, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है।

ट्राई ने इसके लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए हैं। नए नियम से बिना डेटा वाले प्लान इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने में आसानी होगी।

इन लोगों को मिलेगा फायदा

TRAI की तरह से कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ वॉयस और SMS वाले STV की उपलब्धता सीमित थी। खास तौर पर कम आय वाले ग्राहकों को कम अवधि वाले किफायती रिचार्ज के विकल्प कम मिल रहे थे। इसी परेशानी को देखते हुए रेगुलेटर ने नए नियम जारी किए हैं।

अब टेलीकॉम कंपनियों को नए नियमों के तहत वॉयस और SMS के लिए अलग STV उपलब्ध कराने होंगे और इनमें उचित टैरिफ कटौती का प्रावधान होगा।

ये प्लान होंगे जरूरी

TRAI के नए नियमों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे STV उपलब्ध कराने होंगे जिनकी वैलिडिटी 30 दिन की हो, 30 दिन से कम की हो और जो सिर्फ Voice और SMS सेवाओं के लिए हों।

रेगुलेटर ने एक और महत्वपूर्ण शर्त रखी है। कंपनियों को ऐसा STV भी उपलब्ध कराना होगा जिसकी वैलिडिटी हर महीने उसी तारीख को रिन्यू हो सके। कंपनियों को इसके अलावा कम से कम एक ऐसा Voice-SMS STV भी उपलब्ध कराना होगा जिसकी वैलिडिटी ऊपर बताए गए 30 दिन या उससे कम वाले विकल्पों से ज्यादा हो।

किन्हें मिलेगा फायदा?

TRAI के अनुसार, नए टैरिफ फ्रेमवर्क से खास तौर पर कम आय वाले ग्राहकों को अधिक फायदा होगा। अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के हिसाब से ग्राहक रिचार्ज चुन सकेंगे। इससे उन ग्राहकों को भी विकल्प मिलेगा जो मोबाइल पर डेटा इस्तेमाल नहीं करते है।

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