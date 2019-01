TRAI New Channel Price List and Rules for DTH Cable Operators, Airtel, Tata Sky, Dish TV: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स के लिए जो नए नियम बनाए हैं, वो 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। नए डेडलाइन के तहत, ग्राहकों को 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया था। इस समयावधि में ग्राहकों को सिर्फ उन चैनलों का चुनाव करना है, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। TRAI की इस कवायद का मकसद केबल टीवी के बिल को कम करना है। TRAI ने डीटीएच और केबल ऑपरेटरों को यह साफ निर्देश दिया है कि ग्राहकों के लिए टीवी सेवाएं बाधित न हों और चैनल चुनने से जुड़े बदलाव आसानी से लागू हो जाएं।

TRAI new rules: इसके तहत ग्राहकों को सिर्फ उन चैनलों के लिए ही भुगतान करना होगा, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। एयरटेल, डिश टीवी, जैसे ऑपरेटरों ने तो हर चैनल का बेस प्राइस ग्राहकों को बता भी दिया है। इसकी जानकारी टीवी स्क्रीन से लेकर वेबसाइट तक पर उपलब्ध है। TRAI का कहना है कि नए गाइडलाइंस के जरिए ग्राहक या तो अपने पसंद के चैनल चुन सकेंगे या ब्राडकास्टर या डिस्ट्रीब्यूटर अपने चैनलों का बुके (विभिन्न चैनलों का समूह) ऑफर करें। यह साफ किया गया है कि ब्राडकास्टर की ओर से किसी चैनल के लिए तय एमआरपी से ज्यादा फीस सर्विस प्रोवाइडर नहीं वसूल पाएंगे। ट्राई ने चैनलों की कीमत 19 रुपये तय की है। हालांकि, टैक्स आदि के बाद चैनल विशेष की कीमत थोड़ी और बढ़ सकती है। नए नियम के तहत ग्राहकों को 130 रुपये प्लस टैक्स की बेसिक फीस अनिवार्य तौर पर चुकानी होगी। टैक्स के साथ यह रकम 154 रुपये हो जाती है। इसमें 100 चैनल मिलेंगे।

ट्राई ने यह भी कहा है कि कंपनियां या लोकल ऑपरेटर किसी भी फ्री टु एयर चैनल के लिए अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा सकेंगे। नियमों के मुताबिक, कोई भी ग्राहक इन 100 के अलावा अतिरिक्त चैनल चुन सकता है। यह चुनाव वह 25 चैनलों के स्लैब में कर पाएगा। हर स्लैब के लिए 20 रुपये चुकाने होंगे। यह नेटवर्क कैपसिटी फीस होगी, जो 130 प्लस टैक्स के तौर पर वसूली गई राशि के अलावा होगी। कुल मिलाकर आपको 100 चैनलों के लिए न्यूनतम 150 रुपये से थोड़ी ज्यादा रकम चुकानी ही होगी। इसके अलावा, किसी स्पेशल चैनल को देखने के लिए अतिरिक्त फीस देनी होगी। यह सभी प्राइसिंग प्रति महीने के हिसाब से है। एचडी चैनलों के लिए फीस ज्यादा होगी। हालांकि, इसका एक मतलब यह भी है कि आप एसडी चैनलों के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं देंगे।

कैसे चेक करें डीटीएच, केबल टीवी का प्राइस: TRAI पहले ही यह घोषित कर चुका है कि डीटीएच कंपनियों और लोकल केबल ऑपरेटरों को अपने ग्राहकों को सभी प्लान की जानकारी देनी होगी। उदाहरण के तौर पर एयरटेल, डिश टीवी या टाटा स्काई के ग्राहक उसकी वेबसाइट पर जाकर चैनलों का चुनाव कर सकते हैं। डीटीएच सर्विस देने वाली कंपनियां हर चैनल की अलग कीमत के अलावा कॉम्बो पैकेज में भी मनोरंजन, बॉलीवुड, अंग्रेजी फिल्म आदि कैटिगरी में चैनल उपलब्ध करा रही हैं। Hathway, Siti Cable ने अपने प्लान की घोषणा कर दी है। इसके अलावा, TRAI ने चैनल सिलेक्टर ऐप की व्यवस्था की है। इसके जरिए आप ट्राई की वेबसाइट पर जाकर मनपसंद चैनलों का चुनाव कर सकते हैं। ग्राहक अपने डीटीएच सेवा प्रदाता के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी इन चैनलों और कॉम्बो ऑफर्स की जानकारी ले सकते हैं।

