55 और 65 इंच स्क्रीन वाले नए Smart TV भारत में लॉन्च, इनमें है Mini LED टेक्नोलॉजी

Toshiba 4K Mini LED smart TV M650: तोशिबा के नए स्मार्ट टीवी को Mini LED टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है।

तोशिबा ने 55 और 65 इंच स्क्रीन साइज में नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं।

Toshiba ने भारत में अपना नया मिनी LED स्मार्ट टीवी M650 लॉन्च कर दिया है। Toshiba 4K Mini LED Smart TV M650 सीरीज में कंपनी ने 55 इंच और 65 इंच स्क्रीन साइज वाले स्मार्ट टीवी पेश किए हैं। टीवी की बिक्री Amazon Prime Day सेल में 15 जुलाई से शुरू होगी। कंपनी का दावा है कि मिनी LED टेक्नोलॉजी के साथ ये टीवी बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। आपको बताते हैं तोशिबा 4K मिनी LED स्मार्ट टीवी M650 की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Toshiba 4K Mini LED smart TV M650 कीमत तोशिबा 4K मिनी एलईडी स्मार्ट टीसीवी M650 को ऐमजॉन प्राइम डे सेल में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टीवी की बिक्री 15 जुलाई से शुरू होगी। 55 इंच स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी की कीमत 54,999 रुपये जबकि 65 इंच स्क्रीन टीवी की कीमत 74,999 रुपरये है। बता दें कि यह दाम लॉन्च ऑफर के तहत है और 21 जुलाई के बाद कंपनी दाम में इजाफा कर देगी। प्राइम डे सेल के दौरान तोशिबा के इन स्मार्ट टीवी को खरीदने पर चार साल की कॉम्प्रिहेन्सिव वारंटी मिलेगी। Also Read गूगल ने लॉन्च किया नया पेमेंट फीचर, बिना PIN डाले फटाफट होगा पेमेंट Toshiba 4K Mini LED smart TV M650 स्पेसिफिकेशन्स Toshiba 4K Mini LED Smart TV M650 को लेकर कंपनी का दावा है कि यह अल्ट्रा-थिन बेज़ल और स्लिम डिजाइन के साथ आता है। इस टीवी के साथ मेटल स्टैंड मिलता है जिससे इसका लुक और प्रीमियम होता है। कंपनी का कहना है कि M650 स्मार्ट टीवी को बनाने में पूरी तरह ईको-फ्रेंडली मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। Also Read क्या आप भी नहीं बदलते क्रेडिट और डेबिट कार्ड का PIN? जानें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें M650 smart TV में 55 इंच 4K Mini QLED टेक्नोलॉजी वाला टीवी क्वांटम डॉट कलर और Full Array Local Dimming Pro के साथ आता है। इस टीवी में Dolby Vision IQ और HDR10+ Adaptive कॉन्टेन्ट के लिए सपोर्ट मिलता है। स्क्रीन पीक ब्राइटनेस 600 निट्स है। स्क्रीन हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है जिसे गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों पर जोर कम पड़े, इसलिए टीवी में I-Care Blue टेक्नोलॉजी दी गई है। तोशिबा के नए टीवी में REGZA Engine ZR है जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें AI फीचर्स दिए गए हैं। टीवी में सुपर कंट्रास्ट बूस्टर, कलर रीमास्टर प्रो और पिक्चर ऑप्टिमाइजर टेक्नोलॉजी मौजूद है। टीवी में 49वाट का साउंड आउटपुट मिलता है और ऑडियो क्वॉलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें REGZA Sound, Dialogue Enhancer, 360 Sound Upscaling और REGZA Bss Woofer जैसे फीचर्स हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्ट टीवी में Apple Airplay, Bluetooth 5.0, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, HDMI 2.1 और USB पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अभी तक इस टीवी में मिलने वाले HDMI और USB पोर्ट की संख्या का खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा तोशिबा के इन लेटेस्ट टीवी में मल्टीपल OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे Netflix, Amazon Prime Video, Yupp TV, YouTube, Hungama, Daily Play Motion सपोर्ट भी मिलता है। Toshiba M650 स्मार्ट टीवी में Alexa, VIDAA Voice और Google Assistant जैसे वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है जिसे डायरेक्टली रिमोट से एक्सेस किया जा सकता है।

