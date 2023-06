43 इंच स्क्रीन वाले टॉप-4K ऐंड्रॉयड स्मार्ट TV, कम दाम में मिलेंगे पावरफुल फीचर्स

Best Android Smart TV: TCL, Acer, Westinghouse, VU जैसे ब्रैंड किफायती दाम में दमदार टीवी ऑफर करते हैं। जानें टॉप-ऑप्शन…

वेस्टिंगहाइस के 43 इंच स्क्रीन वाले 4K Ultra HD टीवी में ऐंड्रॉयड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।

Best 4K LED Android Smart TV: स्मार्ट टीवी मार्केट में 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 50 इंच 55 और 65 इंच स्क्रीन वाले टीवी अब बेहद आम हैं। ऐंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के बाजार में आने के बाद अधिकतर लोगों की चाहत अपने घर में पुराने ट्रेडिशनल टीवी को बदलने की है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में स्मार्ट टीवी बाजार में काफी तेजी से ग्रोथ हुई है। हम आपको बता रहे हैं 43 इंच स्क्रीन वाले उन ब्रैंडेड Smart TVs के बारे में जो 4K रेजॉलूशन के साथ आते हैं। इन टीवी में दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस भी मिलता है। जानें इनके बारे में… Westinghouse 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Certified Android LED TV WH43UD10: 19,999 रुपये वेस्टिंगहाउस WH43UD10 टीवी में 40W के पावरफुल स्पीकर के साथ सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। इस टीवी में 43 इंच LED डिस्प्ले है जो 4K रेजॉलूशन और IPS टेक्नोलॉजी के साथ आती है। यह टीवी ऐंड्रॉयड 9.0 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। वेस्टिंगहाउस का यह किफायती टीवी ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी ऑफर करता है। टीवी को स्लीक डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह टीवी बेहतरीन ऑडियो और विजुअल परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। TCL 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Certified Android Smart LED TV 43P615: 21,990 रुपये टीसीएल 43P615 एक 4K ऐंड्रॉयड टीवी है जो 43 इंच LED डिस्प्ले के साथ आता है। इस टीवी में हाई रेजॉलूशन डिस्प्ले मिलती है जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। इस टीवी को ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पेश किया गया है। इस टीवी में Netflix, Zee5 और Prime Video जैसे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही डॉल्बी ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ सराउंड साउंड ऑडियो मिलता है। टीवी के साथ आने वाले रिमोट में स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आसान एक्सेस के लिए अलग बटन दिए गए हैं। टीवी में वाई-फाई कनेक्टिविटी सपोर्ट भी है। Also Read TCL ने लॉन्च किया 6000mAh बैटरी वाला बजट टैबलेट, जानें क्या-कुछ है खास iFFALCON 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart Certified Android LED TV 43K71: 24,999 रुपये इफैल्कॉन 43K71 स्मार्ट टीवी 43 इंचं स्क्रीन साइज़ में आता है और 4K रेजॉलूशन व A+ ग्रेड क्वॉलिटी ऑफर करता है। इस टीवी को ऐंड्रॉयड 9.0, हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल, T-cast और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया गया है। टीवी में 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज, 2 जीबी रैम दी गई है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे पॉप्युलर ऐप्स का सपोर्ट भी दिया गया है। टीवी के साथ आने वाला रिमोट यूजर फ्रेंडली है। इस टीवी में डॉल्बी एटमस के साथ 30W के स्पीकर्स दिए गए हैं। Also Read 5000mAh बैटरी वाला Redmi Note 12R स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स SANSUI 109 cm (43 inches) 4K Ultra HD Certified Android LED TV JSW43ASUHD: 23,999 रुपये सैनसुई JSW43ASUHD TV स्लिम डिजाइन के साथ आती है और इसमें 42 इंच एलईडी डिस्प्ले दी गई है। इस टीवी का रेजॉलूशन (3840 x 2160 पिक्सल) है। टीवी 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल ऑफर करता है। डॉल्बी ऑडियो और DTS Studio Sound के साथ टीवी बेहतरीन सराउंड साउंड ऑफर करता है। इस टीवी में ऐंड्रॉयड 10.0 दिया गया है और यह Google Assistant व Alexa सपोर्ट करता है। इसमें मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे ब्लूटूथ वाई-फाई और यूएसबी फीचर्स मिलते हैं। Acer 109 cm (43 inches) Advanced I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR43GR2851UDFL: 23,999 रुपये एसर AR43GR2851UDFL टीवी में 43 इंच स्क्रीन के साथ आने वाला स्मार्ट LED TV है। टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले मिलती है और यह Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। टीवी में डॉल्बी विज़न और एटमस टेक्नोलॉजी के साथ 2 जीबी रैम व 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। एसर का यह टीवी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ऐप्स सपोर्ट करता है। इसमें 30W के स्पीकर्स दिए गए हैं। VU 108 cm (43 inches) The GloLED 84 Watt DJ Sound Series 4K Smart Google TV 43GloLED: 29,999 रुपये वीयू 43GloLED स्मार्ट टीवी 43 इंच LED स्क्रीन के साथ आता है। यह बेज़ल-लेस डिजाइन ऑफर करता है। स्क्रीन 4K रेजॉलूशन, HDR10+ और HLG सपोर्ट के साथ आती है। इस टीवी को Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। इस स्मार्ट टीवी में ड्यूल कोर प्रोसेसर, 16 जीबी स्टोरेज और 2 जीबी रैम दी गई है। टीवी में DJ Subwoofer और डॉल्बी एटमस ऑडियो सपोर्ट भी मिलता है। इस टीवी को ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1 और क्रोमकास्ट बिल्ट-इन के साथ पेश किया गया है। VU के इस टीवी के साथ आने वाला रिमोट IR और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। Hisense 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart Certified Android LED TV 43A6GE: 22,500 रुपये हाइसेंस 43A6GE स्मार्ट टीवी 43 इंच एलईडी स्क्रीन के साथ आता है जो 4K रेजॉलूशन ऑफर करती है। इस टीवी में डॉल्बी विज़न, HDR10 और HLG सपोर्ट दिया गया है। यह टीवी ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। टीवी के साथ आने वाला रिमोट वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करता है। इस टीवी में 16GB इनबिल्ट स्टोरेज व 2 जीबी रैम दी गई है। डॉल्बी एटमस और सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी के साथ इस टीवी में बेहतरीन साउंड आउटपुट मिलने का दावा है। टीवी में बिल्ट-इन वाई-फाई, ब्लूटूथ और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं।

